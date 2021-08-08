35E白雲化身執屎官　為雪橇犬長開冷氣捱貴電費

在35E咪神白雲的字典中，養狗狗絕對講緣分，坦言家中兩頭愛犬是命運安排下來到她身邊，分別是朋友贈送及收留棄養狗。雖然雪橇犬與唐狗不同品種，但難得牠們相處融洽，更懂得分享食物。1歲半的Cash即使看見喜歡食物，只會在「長輩」Dola身旁等待「執二攤」，非常識做。

誤食貓糧 屙足7日

白雲憶述Cash半歲大時，因吃下朋友給牠的貓糧，結果屙足7日！化身「執屎官」的白雲坦言一世難忘：「我好似新手媽媽咁，當時佢每日都係屙水， 要不停幫佢洗尿兜同抹PatPat，好彩佢食咗抗生素，到第8日就好番，我就成個星期冇出街。」Cash擁有一雙鴛鴦顏色的眼睛，站起來如同大人般高度，甚討人歡喜，相反於狗狗世界，牠卻經常被欺負，白雲說：「第一次係半歲，佢飲水時，其他狗想飲佢啲水，嫌佢飲得慢就咬佢，傷咗眼窩有個窿，當時凌晨兩點帶佢睇醫生。之後1歲，有隻柴犬跑過嚟咬佢個鼻，冇原因㗎，之後佢走埋嚟『投訴』，冇反擊，好彩只係咬到個鼻，傷口似𠝹損咗少少咁，冇大礙，但我就心痛。」續讚Cash嬌嗲，不時發出聲音，似與她傾心事。早前白雲有意為Cash配種，找來一隻薩摩耶品種的雪橇犬當女友：「佢哋見過兩次，仲將自己條骨頭讓畀女友食，當然佢都趁機擒人哋，好蠱惑！」

Dola身世可憐

談到雪橇犬難養，白雲苦笑表示只要付昂貴冷氣電費便問題不大：「屋企長期開住兩部冷氣，17度，仲要有部風扇吹住，電費貴到唔想提，但見到佢個得意樣，就咩都畀佢融化晒。啲人以為雪橇犬會咬爛嘢， 其實因為跑得唔夠多！我每日帶佢出去放兩次電，到佢返到屋企已經好攰，唔會再咬嘢。」她指另一愛犬Dola被前主人棄養，令牠對人類有恐懼，故當初花了長時間讓牠卸下保護罩：「Dola咁耐以來都好乖，可能驚自己再被遺棄，所以唔會畀自己出任何錯。」

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