可宜嫁甲一籃神　講明唔生一隊籃球隊！

混血兒主播可宜與「甲一籃神」鄭錦興結束9年愛情長跑，今日（8日）於金鐘某酒店舉行婚禮，可宜透露受疫情影響，婚禮由上年平安夜延期8個月至今，感恩最後順利進行，但由於近月才放寬婚宴賓客人數，所以婚禮籌備得非常倉促：「今晚請咗180位親友，每12人一枱，但要有2/3人打咗針，家姐喺英國嚟唔到，冇辦法，喺教堂行禮時直播畀佢睇。」

講到早上行禮，可宜坦言與新郎也感動到喊：「當媽媽帶我行入教堂，我遠距離已經見到老公喊緊，我都有喊，尤其神父叫我講感受時，喺疫情下一班人聚埋一齊唔容易，籌備時間又好趕，身邊朋友個個都好幫手。」新郎坦言2人之前歷練很多，相信大家之後會愈來愈好。」問到婚後會否計劃生小朋友？她坦言：「想生，但隨緣，唔想有太大壓力，我哋會努力，老公好鍾意小朋友。（諗住生幾多個？）一定唔會係一隊籃球隊，希望生2個啦！」

至於度蜜月，她笑言可能會去西貢或長洲，但如果有機會也想回家鄉蘇格蘭，又指老公的禮服正是傳統蘇格蘭結婚禮服：「我今晚全部衫都有贊助，係佢呢套冇，係專登訂造，布料由蘇格蘭運過嚟，所以好貴。（婚禮有冇主題？）冇刻意諗，大家開開心心參加就得。（有冇準備表演環節？）我哋會跳一隻慢舞。」

前DJ瑪姬擔任可宜婚禮的姊妹，她透露由清晨4時半起床忙至現在，對方在教堂行禮時更要兼任伴娘角色為她整理裙襬：「其實本身係冇伴娘，行禮時神父叫伴娘出嚟，我坐行路口位，所以我就出咗去幫手，我又負責讀禱文。」她指全程非常感動，雖然自己經常擔任婚禮司儀，但見證好友出嫁時感覺始終不同：「我喺教堂喊咗3次，尤其佢講起佢爸爸，佢16歲嘅時候，佢爸爸離開咗，我就係20歲時，爸爸離開我，大家背景都好相似。可宜、新郎同雙方家長都有喊，我都袋定幾包紙巾畀佢哋。」