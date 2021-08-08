令人快慰　點止水手裝咁簡單

睇日本寫真同AV，周不時見到啲女優着起水手裝，條裙仔短到連屁股都遮唔晒，真係好鬼Sex。話時話，除咗水手裝能夠惹人遐思，水手（Sailor）呢個字都不時喺情色世界出現，仲可以令人產生高潮呢！

Sailors' Joy 男士先會明

生理需要人人都有，當聽到有巴打話今晚想「Sailors' Joy」時，又係乜嘢意思呢？原來係自慰咁解，即「打手槍」，箇中嘅快感係男士先會明！同Sailor有關嘅情色俚語，仲有「Sailor's Bait」，意思係妓女，不過呢個俚語都幾古老吓，家陣已甚少人用。

Johnny Sailor 重口味玩法

好多男士都鍾意玩推車仔，一來可以令如意棒更加深入對方嘅蜜洞，二來有種征服對方嘅快感。有外國成人網站就曾經進行過一項調查，發現「Johnny Sailor」係後門愛好者最鍾意嘅玩法之一，究竟係點樣玩？其實係推車仔體位嘅變奏版，分別在於男女喺開波前，先將一支灌腸液或清水灌入後門，當推車推到高潮一刻，後門會喺鬆弛下噴出液體，令快感Double Up！不過，呢種玩法真係重口味，同埋有一定難度，相信唔係人人啱玩。

Sailor Poon 惡搞美少女戰士

日本動漫有「Sailor Moon」，美國四仔則有「Sailor Poon」！講緊嘅係Hustler喺2012年推出嘅《Sailor Poon A: XXX Interactive Parody》。睇番封面設計，擺明向日本超人氣動漫《美少女戰士》「致敬」，雖然係惡搞版，但製作一啲都唔馬虎，事關由四仔名導Lee Roy Myers執導，兼且搵嚟Lexi Belle、Heather Starlet同Asa Akira呢3位紅極一時嘅脫星孭飛，分別飾演「偽月野兔」、「偽水野亞美」同「偽火野麗」，陣容都幾勁吓。話時話，當年Lexi Belle真係紅到爆，淨係睇佢可以一口氣喺AVN同F.A.M.E.兩個四仔頒獎禮上獲得最佳新進脫星，就知人氣有幾勁。