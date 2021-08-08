黃翠如失控減磅　林夏薇生人勿近

黃翠如、高海寧（高Ling）及林夏薇（薇薇）為新劇相當賣力，翠如為演活強悍角色，拚命減磅至不受控，高Ling主動剪短髮變「麻甩」，薇薇則情緒波動，變得生人勿近！各「公主」已不再公主，只望憑演技認證實力。

黃翠如、高海寧、林夏薇、陳曉華、江嘉敏及劉佩玥等主演的無綫劇集《七公主》，今晚8時30分於翡翠台首播。劇情講述7位不同年齡層的女性因特殊任務相遇，從彼此身上學習，繼而解決自身問題的勵志故事。眾人的姊妹情描繪深入，加上部分劇情牽涉全城熱爆的劍擊運動，令劇迷相當期待。

內心戲考演技

監製陳維冠今次全新打造一眾女角，發掘她們的另一面，例如將翠如化身鐵面女強人；高Ling收起女神形象，換來一頭短髮演粗豪司機；薇薇面對種種情緒起伏，令人愀心。劇集末段3人一場剖白內心戲為了連貫情緒，只能一take過拍攝，相當考演技。

談到今次演出，翠如表示最深刻是要極速瘦身：「因為我嘅角色對人同自己都好刻薄，商量後造型方面覺得起碼要減10磅，塊面最終見到腮骨起菱角，相信係我最瘦嘅一套劇。去到拍攝最後嗰個半月，我發現自己不受控制咁瘦，個狀態幾得意，但好配合角色。」

薇薇坦言今次是入行10年以來最大挑戰：「唔劇透太多，但我同徐榮、鄭子誠有段三角關係，佢哋兩個公餘時一直唔敢靠近我，驚影響我情緒。而我同徐榮經歷嘅，更加係正常想像唔到嘅嘢，希望觀眾見到全新嘅林夏薇。」

至於高Ling得悉要「落髮」，起初有點抗拒，但明白監製想法，竟主動再剪短，相當專業。據悉，拍攝時愈來愈「麻甩」的她有性感演出，但鏡頭罕有，且搞笑成分居多，觀眾要落足眼力留意

鄺潔楹挑戰體能化身女劍神

監製陳維冠透露籌備此劇時，正值2019年江旻憓於劍擊世界盃古巴站，以及巴塞隆拿站女子重劍項目奪冠之時，於是決定將劍擊元素加入劇中，找來嬌小玲瓏的鄺潔楹（Judy）飾演「女劍神」。Judy表示：「拍攝初期我都充滿疑問，訓練開始已經好艱辛，好記得有場重要嘅賽事足足拍咗3日，一場比賽就拍咗8粒鐘，對我嚟講絕對係體能挑戰，但拍完好興奮，完全唔攰，因為我做到所有動作，連我自己都好驚訝。」

至於陳瀅獲派演「窮家女」，加上命途坎坷，角色需素顏上陣：「監製同我講時我都有少少質疑，話不如試咗造型先，但佢好堅持，咁我咪妥協。」

吳子冲遭監製狂鬧愈演愈好戲

《七》劇雖是「女人天下」，但一眾男角鄭子誠、徐榮、陸永及模特兒出身的新人吳子冲，同樣演出亮眼。監製特別讚子冲：「佢讀書時有玩開劍擊，同鄺潔楹對手戲多，開拍前佢同樣要接受訓練，我親自教佢做戲，起初都狠狠咁鬧，不過最終佢表現好好，我會繼續畀機會佢，公司都需要新人接棒嘛。」身高1米87的子冲，求學時被封為校草，條件不俗。