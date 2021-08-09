【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初二己丑火執日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：栽種、取魚、納畜

忌：出財、開倉、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

精神煥發，渾身正能量，做事無往而不利。

金牛座

財運稍遜，未能順利開源，惟有勒緊褲頭。

雙子座

工作要認真，馬虎了事易惹禍，累己累人。

巨蟹座

不滿現狀，一時間又改變不了，無可奈何。

獅子座

投資易有進帳，但要注意風險，謹慎下注。

處女座

因一時疏忽，被某件事纏擾，士氣受打擊。

天秤座

人氣高企，心情如沐春風，易獲異性青睞。

天蠍座

很想出人頭地，但時機未到，着急也沒用。

人馬座

荷包有進帳，但仍需節約，以免入不敷出。

山羊座

防人之心不可無！別輕易聽信別人的說話。

水瓶座

財務遇窘局，幸有親友及時給予物質支援。

雙魚座

應酬適可而止，以免累壞身子或誤交損友。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）牛 精神差

鼠

得到貴人提攜，與人洽談公事有着數。

牛

精神欠佳，做事難集中，進度受拖累。

虎

事業運強，只要努力，可交出好成績。

兔

魂不守舍，處事作風容易受外界影響。

龍

諸事不順，情緒欠穩，很易亂發脾氣。

蛇

積極性強，可憑出色表現獲公司賞識。

馬

桃花旺，易吸引異性，已婚者須自律。

羊

是日沖煞，幸好精神不錯，問題不大。

猴

心態正面，遇到不快，也能很快釋懷。

雞

腦筋靈活，做事快靚正，滿足感大增。

狗

行事務必謹小慎微，易因疏忽而犯錯。

豬

偏財旺，有機會不勞而獲，或收到禮物。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

把握當下，不要等待來日方長

有讀者問，為何不直接教些招式可以賺到財富，在風水上布個發財局，答案很簡單，我非神人也非神棍。一句瑞典格言：「我們老得太快，卻聰明得太遲。」哈哈！我們似乎都在「等待」中茫茫然度過一生，正所謂「逝者不可追，求者猶未卜」，最珍貴最需要實時掌握的當下，別讓自己徒留「為時已晚」的空餘恨。

假設我們不在意且無法改變先天因果，那麼，今世宜行善積德。舉例，少年時期行大運經歷一些波折，不可因而消極，應選擇自己有興趣的事去加強磨練，將來就能獲得表演的舞台。

無論男女，異性緣都不錯，但易背負前世感情債，今生往往都將重點放在感情上，致使情路坎坷難行。若心存善念，放寬心胸，方可平順接受婚姻。茶涼了，就別再續，再續，也不是原來的。

八字學的最大優點是以天干、地支為基礎理論，結合《易經》的八卦方位和辭文意象，即能探索人生中的任何事物，並可契合於節氣，配合中醫理論，以作為養生之用。