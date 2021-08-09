MIRROR經濟圈潛力驚人　升呢億元金蛋！

人氣男團MIRROR魔力震撼全城，單是過去1年已包辦逾百個廣告，更帶動本港史無前例的「粉絲消費」，所屬電視台有望短期內成功將業績轉虧為盈！12子保守估計吸金逾億，名副其實是「神奇金蛋」，相信潛力未見頂！

成軍快3年的MIRROR今年成為娛樂圈新勢力，加上成員Anson Lo與Edan主演的劇集《大叔的愛》推波助瀾，令12子人氣一時無兩！「鏡粉」界別及年齡層廣泛，消費力不容忽視，難怪不少品牌都打他們主意，上至時裝、護膚品、家電、銀行、保險業務，下至快餐店廣告都一網打盡，總之衣、食、住、行瓣瓣都關事，單是「人氣王」姜濤今年短短8個月已喪接逾30個廣告，據知有曾是搶手貨的藝人主動降價「𢱑Job」，但依然無人問津。

一眾「鏡粉」為偶像大方「課金」，除扲荷包支持他們Sell的商品外，更豪斥7位數大賣廣告應援，包括租用巴士站、郵輪LED燈箱、碼頭巨型廣告牌，甚至將姜濤所居住的銅鑼灣打造成「姜濤灣」，令偶像無處不在！

有市自然有價，打正12子旗號的真人騷《調教你MIRROR》，其冠名贊助一度掀起爭奪戰，最終以200萬「成交」！而當紅成員如姜濤、Anson Lo、Ian及Anson Kong（AK）等，據知身價與出道時相比已10級跳，出騷站台價爆升至50萬元起跳，而社交網貼文宣傳的最低消費亦要約20萬，但依然大受歡迎，廣告界更流傳MIRROR不一定被銀彈打動，對品牌亦有所要求。

組合無論身價與出騷派頭都媲美一線韓流明星，但鑑於仍未通關，加上廣告成功帶動全城效應，故即使條件有點嚴苛，廣告商仍對他們趨之若鶩。近日便有保險界龍頭公司內部公布，已重金禮聘Edan夥拍影后級女星出任代言人，並將展開鋪天蓋地宣傳！

近日MIRROR所屬集團公布業績，亦特別提及ViuTV因旗下藝人受歡迎，上半年廣告收益按年升66%至1.88億元，對「MIRROR效應」給予肯定！3年前尚未推出培育MIRROR的《全民造星》系列節目時，該台錄得整年虧損約3.5億港元，但隨着MIRROR及「次人氣」的ERROR發功，無論廣告、商演、電影及演唱會方面的進帳都以倍級跳，帶挈上半年的綜合除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）虧損大幅收窄至4,400萬元，廣告價更於1年間急升5至8成，有望為公司止血，於年內轉虧為盈！

改編自日劇的港版《大叔的愛》下月將於日本推出，主角Anson Lo與Edan參演的另一劇集《男排女將》，月中更會在美國加州電視台播放，若反應良好，MIRROR有望效法韓團防彈少年團衝出國際！