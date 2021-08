差啲做咗MJ阿嫂！雲妮侯斯頓秘密情人曝光

今日是美國樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)的58歲生忌,她一生情路坎坷,因嫁錯郎而染上毒癮自此走上不歸路!但原來她入行初期曾戀上已故巨星米高積遜(Michael Jackson,MJ)的歌手胞兄杰明(Jermaine Jackson),闖入樂壇的首支名曲更為他而寫!

雲妮與杰明因合作而結識,他們共合唱過兩首歌。其中一首《Take Good Care of My Heart》更由他兼任監製。當時男方在樂壇較雲妮出名。首歌是有關初戀,結果他們一撻即着成為情侶。由於當時杰明是有婦之夫,所以當時她們戀得低調。而雲妮成為巨星前的首支名曲《Saving All My Love For You》更是講述他們的秘戀。首歌正是講一名女子與已婚男人的可歌可泣愛情故事。連首歌的MV男主角雲妮都找來與杰明似樣的演員來演。據知當年雲妮與杰明的地下情只有少數人士知道,MJ是其中一人。而他更反對他們拍拖。

雖然雲妮與杰明的苦戀未能開花結果,但他們分手後一直仍然有聯絡。MJ於2009年離世之時,女方更有致電慰問杰明。而雲妮2012年意外身亡時,杰明亦大受打擊。甚至傷心到缺席她的喪禮。