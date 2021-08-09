太極尾場騷！葉蒨文「出山」開金口　林家謙被示愛

殿堂級樂隊太極的紅館騷《Rainbow After Rain演唱會》昨晚（8日）尾場，已逝鍵琴手唐奕聰（Gary）的太太連續兩晚捧場，另有蘇永康夫婦、陳煒及男友現身支持。

樂隊Mr.四缺一做嘉賓、欠貝斯手Dash上台，鼓手朱翰博 （Ricky）貼心讓出打鼓位給Tom，兩隊齊Jam《大熱》及《Everyone》。緊接下位嘉賓是久未露面的夏韶聲（Danny Summer），太極指對方是Band界德高望重的「叔父」、「阿公」，未幾，Danny Sumner說：「喺1985年重新錄過一首歌（《童年時》），認為首歌可以更加戲劇性，就要求加啲鋼琴，朋友向我講試吓佢（Gary），話佢好畀心機，咁就畀首歌嘅中間佢編排，最後佢嘅編排令大家都好滿意。」之後他自彈自唱出作品《童》，唱完更說：「大家都要記得Gary。」

繼而請到人氣唱作人林家謙上台，雷有輝（Patrick）突然心心眼跟對方示愛，笑爆全場：「我哋做音樂都好留意樂壇，特別對用心做音樂嘅充滿愛意。」並帶領全場說：「家謙，我愛你！」Joey就大讚林家謙彈鋼琴時好Charm，家謙揀選了Gary的作品《怪你過份美麗》跟Patrick合唱兼騷琴技。

去到尾段，久未獻聲的葉蒨文（Sally）「出山」，High爆與太極合唱《乾一杯》，令全場Fans相當驚喜！而Sally唱完之後搞笑話：「好耐冇見！多謝太極！你哋講咁多嘢，但都唔同我講嘢，咁我返屋企瞓覺！」續邊送飛吻邊跑落台。人氣男團MIRROR成員AK及音樂人KB連續兩晚做嘉賓，唱完《Ignited》後再次感謝太極邀請，又主動話想自拍，Patrick得戚笑謂：「有得同AK影相，你哋恨唔到㗎啦！」惹來全場發笑！

繼首場跟Gary講感性說話後，尾場5子逐一向在場的Gary太太致謝，鄧建明（Joey）先說：「如果你夢見Gary，你叫佢幫我搵番張八達通，因為我拜祭佢嘅時候跌咗，但佢咁有善心，應該係想幫我做善事。」劉賢德（HiFi德）表示Gary的HiFi碟及音響喇叭在他家：「我諗你都要聽音樂，有需要就Call我。」Ricky接謂希望Gary太太開開心心繼續生活：「悶嘅話就搵我學打鼓。」盛旦華向Ricky說Gary太太識打鼓，不要少看對方：「分分鐘仲叻過你！我諗佢已經放低咗，希望佢繼續向前，過美滿人生、開開心心。」而Patrick負責總結，並再次感謝對方照料Gary，然後與Joey隔空跟Gary合唱《一生不再說別離》，同樣唱至中段便哽咽起來，又用紙巾拭淚，最後同Fans大合唱《留住我吧》，為兩場個唱畫上完美句號。