【教李佳芯曳曳】獲大讚好戲感人！麥美恩嗌開心

藝人麥美恩（Mayanne）喺熱播喜劇《智能愛人》入面飾演陸永嘅家姐「古家儀」，角色跳脫、活潑、搞怪，佢坦言比較少接到咁鮮明、重戲份角色，雖然同平時嘅佢都係大癲大肺、性情中人，但Mayanne笑言係兩種唔同嘅性格：「有時係會想打佢，『古家儀』講嘢、做嘢、待人處事都好容易令人反感，不過喜劇就包容晒。」

講到佢同「古家」成員陸永、「爸爸」蔣志光、「嫲嫲」盧宛茵，同埋智能人李佳芯（Ali）經常走埋一齊大放笑彈：「撞到好多火花出嚟，係一個好寫實嘅家庭，好多時都見導演剪到尾，要埋我哋講完對白嘅額外好笑反應。」Mayanne話之前已經喺收費台全套睇晒，但到依家喺免費台、電視機睇，感覺又好唔同：「表情、情感都放大晒。（後悔啲表情太誇張爆Mon？）咁又唔會，喜劇方面係容納到，之後仲會教機械人多啲衰嘢，吸收多啲先慢慢變得人性化。」

新劇播出短短幾日，佢開心話收到好多正面嘅Feedback：「有場同Ali嘅天台傾偈戲，我係講對白講到哽咽，有好大發揮空間，啲同事睇到播出都覺得我演得好感人，聽到好開心，暫時啲評語都好好，希望套劇去番夜晚黃金時間9點半播收視會再好！」