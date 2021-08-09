AV秘聞︱唔開冷氣啪啪啪爆晒汗　女優潮吹前飲啲咩？

同AV小天后三上悠亞齊名嘅女優深田詠美最近轉攻網上世界，密密拍片，大爆AV秘聞！今次佢仲請埋唯井真尋上節目，大爆拍攝辛酸！做AV女優，真係一啲都唔簡單，可以話有血有汗！大家好多時，見到一個場口，但其實唔係一鏡拍落去，而係要分開好多節嚟拍，要用好多時間！往往AV拍攝都係由朝拍到晚，間中仲要停吓機，等女優們補吓妝！

佢哋仲話拍攝現場唔可以開冷氣，因為啲風聲會被錄埋，所以一到夏天「啪啪啪」時，演員們堅係會大汗疊細汗，好辛苦㗎！唯井真尋仲爆料，試過激戰大汗男優，對方啲汗直接滴落佢對眼度，搞到勁唔舒服！

之後再講到興奮時潮吹嘅畫面，佢哋拍攝前原來會飲一樣嘢，係就會飲大量寶礦力，但佢哋呻爆糖分好高，飲得多好易變肥呀！因為佢哋靠身材搵食，真係唔可能變肥，所以佢哋會出招，將水溝埋寶礦力一齊飲，一嚟可以滿足畫面要求，二嚟又唔使怕肥！

最後，佢哋到講同男優拍攝時嘅暗號。有時對手一個情不自禁，做咗啲過火行為，女優們都會嗌出暗號，好似嗌「適可而止」咁，男優要注意控制自己同時又唔會影響拍攝進度！

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