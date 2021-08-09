公開多謝戴夢夢！Ricky暗示隨時翻撻：時上時落

殿堂級樂隊太極完騷後在後台受訪，他們笑說完成兩場騷鬆五口氣，其中鄧建明（Joey）直言尾場覺得已逝鍵琴手唐奕聰（Gary）在場「發功」：「尋晚（7日）都有少少攰，今日（8日）明顯精神晒，臨上場大家做打氣儀式嗰陣，突然覺得有股氣場，出手幫助我哋咁！」劉賢德（HiFi德）表示一日未完騷心情都戰戰兢兢，唔敢亂講說話，怕烏鴉口：「依家順利度過好開心！」

問到會否考慮加場？朱翰博（Ricky）表示如果可以加多一、兩場、甚至是Part 2都不介意。追問到是否會向公司高層戴夢夢小姐申請？他再說：「如果開多兩場，佢可能每人投資多10%。」講到雙方交情非淺，應該不止小數目時，Patrick抵死搶話：「依家疏遠咗少少！」Ricky形容雙方關係似「過山車」：「行緊，時上時落。（係咪翻撻？架車去到咩位？）落完準備上返，但又唔夠力，所以跣吓跣吓！」疑似暗示有翻撻的可能性！而在台上致謝單位環節時，Patrick曾「助攻」叫Ricky向有傳再翻撻的戴夢夢所屬公司答謝，Ricky就大方說：「多謝戴夢夢小姐高層！」

之後Ricky扯開話題講嘉賓，盛旦華（蛇仔）大讚Patrick在林家謙的鋼琴伴奏之下唱《怪你過份美麗》寧舍投入有感情，HiFi德指兩場嘉賓令個唱生色不少。講到葉蒨文難得開金口，太極表示全靠一件事：「同佢講番係佢30年前帶我哋去美加出騷，好有意義。（但佢話你哋唔同佢講嘢。）今時點同往日！其實要講嘅嘢都喺首歌（《乾一杯》）入面，已經代表一切！」