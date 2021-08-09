爆吳亦凡性醜聞！都美竹被傳搭上賈乃亮

內地網紅都美竹公開指控內地男星吳亦凡性醜聞，令對方事業毀於一旦後，近日她再成為網上熱搜，皆因她被傳跟金馬影后李小璐的演員前夫賈乃亮關係撲朔迷離。

日前她再度活躍社交網，其中一條早於3月時上載的坐私人飛機照片中，被網友發現當中有賈乃亮的身影，加上她的發文：「發呆的亮哥」和「困到模糊的我」，令人對兩人關係充滿遐想，同時又有網民發現2月底時，他們同樣甫背影照，不過一個是看日出，一個是看日落，由於兩張相都出現椰子樹，因此被猜測是否同坐私人飛機出遊。

「都美竹姐姐」代為闢謠

就在網民熱烈討論時，自稱「都美竹姐姐」的網民表示要代為闢謠，指賈乃亮只是同機，斥黑粉製造是非，又讚都美竹是有禮又可愛的女孩，而都美竹也在此「澄清」發文中，勸代出頭的好友不要生氣，自己不會受緋聞影響心情，可是「都美竹姐姐」這澄清文不知何故已删除。

就在「都美竹姐姐」删掉闢謠文時，都美竹於8月8日再度編輯這段跟賈乃亮有關的甫文，並重複更新了達9次之多，在第9次更新時更指自己是和媽媽，還有爺爺、嫲嫲到三亞旅行，請外界不要作惡意揣測。

不過網民就懷疑今次和賈乃亮同機的甫文，似她自編自導自演的博熱度的手法，一邊要好友為她刪除澄清甫文，一邊又喪更新同一文章，營造無私顯見私的感覺，而跟都美竹扯上關係的賈乃亮至今未有回應，不過已有不少網民在其工作室留言「你跟都美竹是甚麼關係」。