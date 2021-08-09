「名器」被爭相朝聖！吳亦凡傳出現幻聽　跑車廢棄停車場？

現年30歲的內地男星吳亦凡，於上月（7月）31日北京公安指他因涉嫌強姦罪被刑事拘留，至今仍未有何時釋放的消息。繼有傳他接受查問時崩潰爆喊求饒，以及需按規定接受「通櫃」的檢查外，因被都美竹指「小器」如牙籤而封為「吳籤」，所以近日有傳拘留所的人員趁在他全身檢查時，好奇的爭相一看傳聞中的「名器」！向來食好着好的吳亦凡，更被指完全不能適應拘留所的生活，為了「逃獄」，他和律師想出不少方法，包括不斷要求去看醫生，聲稱有抑鬱症，出現幻聽及有幻覺，希望能保外就醫，但消息暫未得到證實。

另外，有網友聲稱在停車場發現吳亦凡的超跑：「吳亦凡的跑車被荒廢！不但落滿了灰塵，而且輪胎也瘪（凹下去），甚至車上還被人畫了字母。」但卻引起網民質疑稱可信性低，因該車的車牌是上海登記，但吳亦凡的車全是在北京登記。然而吳亦凡出名是愛車之人，他曾自爆有至少20部超跑：「我擁有20多輛跑車，大部分都是改裝的，開起來會讓我有電影《狂野時速》的感覺。」

有指他不單在內地及加拿大有車，就連在法國及巴黎都有，而他也愛在MV中「晒命」展示名車外，2019年他網晒和愛車GT-R合照，令同樣愛車成狂並擁有不少名車的台灣天王周杰倫（周董）立刻霸氣留言：「要不要看我的車」，吳亦凡即回覆：「必需要哈哈哈」