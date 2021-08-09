「前夫」又要搶？　193 @ Error潮戴漫威英雄變色超

相信好多人都知193 @ Error入行前做過時裝買手，入行後依然對時裝潮流有濃厚興趣，除了推出個人時尚品牌外，更自封潮流教主，常常分享自家穿搭心得。早前他又再一次展現潮人本色，在社交平台貼出1幅黑超造型照，有眼利粉絲就一眼認出他所戴的是DITA FLIGHT出品，更留言回應說：「知你副眼鏡咩料了」！

事實上如果大家有睇開漫威英雄系列電影，都應該認到193面上嗰副係曾經先後於《Avengers 3：Infinity War》及《Spider-Man：Far From Home》兩套超級英雄電影中被Iron Man（Robert Downey Jr.飾演）、Spider-Man（Tom Holland飾演）及Mysterio（Jake Gyllenhaal飾演）佩戴的太陽眼鏡DITA FLIGHT.006。只不過今次的電影原色版換上感光變色鏡片（全新M配色），會依據光線強弱而自動調節鏡片顏色深淺，遇陽光自動變深色，幻化成時下備受潮流界追捧的Tinted Lenses太陽眼鏡 ，室內則回復電影原色鏡片顏色，呈現不一樣的色彩，時尚度十足。

今回的M配色鏡款繼續以傳統的Aviator框型作基調，再加以變奏，於金屬鏡腳、鼻橋、鼻墊及眉線位置綴以DITA標誌性的鑽石壓紋，並運用雷射技術在鏡臂內側刻印獨一無二的限量序號。加上每副均在日本由資深手作眼鏡職人花9個月打造而成，絕對匠心獨運。不過想入手一副都唔係易事，因為新鏡僅限於大中華地區發售，合共只有225 副，而中國和港澳地區總計更只售93副。各位「33前夫」（193女粉絲老公花名）唔想家變，到8月中上架時好第一時間去搶購喇！