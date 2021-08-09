睇片搵「繽Fun密碼」　贏家電返屋企

由香港貿發局舉辦的「家電‧家品‧博覽」，8月12日至16日於灣仔會議展覽中心展開。《繽Fun星網》率先揀選了多款人氣產品送給讀者，只要在8月9日至8月12日期間參加遊戲，就有機會贏取影片中介紹的產品，而以下禮品亦可於「家電‧家品‧博覽」買到！

遊戲玩法：

觀看影片後，再進入以下網址，將片中出現的「繽Fun密碼」串連造句。答案最具心思的41位讀者，將有機會贏得影片內的精美家品或家電一份！

獎品包括：

Iplus Home V-MOTION 910 抹窗機械人（2份）

Primada PSO2510 25公升蒸焗爐（2份）

德國寶自家製雪糕機（3份）

Smartech智能低醣電飯煲（6份）

Smartech迷你USB食物料理機連廚房磅（6份）

iCar防疫型殺菌車用空氣淨化機（2份）

PureWater便擕式濾水瓶（20份）

註：

活動受條款及細則約束

家電．家品．博覽

日期︰2021年8月12至16日（星期四至星期一）

地點︰香港會議展覽中心

開放時間：

2021年8月12至15日（上午10時至晚上10時）

2021年8月16日（上午10時至晚上6時）

門券票價：公眾人士HK$25/位

同期展覽：美食博覽、香港國際美酒展、香港國際茶展、美與健生活博覽