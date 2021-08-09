睇片搵「繽Fun密碼」　贏家電返屋企

2021年08月09日 13:00
  • 東網電視
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    由香港貿發局舉辦的「家電‧家品‧博覽」，8月12日至16日於灣仔會議展覽中心展開。《繽Fun星網》率先揀選了多款人氣產品送給讀者，只要在8月9日至8月12日期間參加遊戲，就有機會贏取影片中介紹的產品，而以下禮品亦可於「家電‧家品‧博覽」買到！
    遊戲玩法：
    觀看影片後，再進入以下網址，將片中出現的「繽Fun密碼」串連造句。答案最具心思的41位讀者，將有機會贏得影片內的精美家品或家電一份！
    活動網址：https://bit.ly/3hg3ixU
    獎品包括：
    Iplus Home V-MOTION 910 抹窗機械人（2份）
    Primada PSO2510 25公升蒸焗爐（2份）
    德國寶自家製雪糕機（3份）
    Smartech智能低醣電飯煲（6份）
    Smartech迷你USB食物料理機連廚房磅（6份）
    iCar防疫型殺菌車用空氣淨化機（2份）
    PureWater便擕式濾水瓶（20份）
    註：
    活動受條款及細則約束
    家電．家品．博覽
    日期︰2021年8月12至16日（星期四至星期一）
    地點︰香港會議展覽中心
    展會詳情：http://bit.ly/HKTDCHOME
    開放時間：
    2021年8月12至15日（上午10時至晚上10時）
    2021年8月16日（上午10時至晚上6時）
    門券票價：公眾人士HK$25/位
    優惠券及着數情報：https://ecoupon.hktdc.com/food
    同期展覽：美食博覽、香港國際美酒展、香港國際茶展、美與健生活博覽