新味朱古力　舌尖上的甜美

來到夏天，除了很多餐廳會換上新菜單，連朱古力都有推出新口味，酸甜開胃的果味，滿滿口感的果仁和其他不同風味都有，有品牌更請來人氣大熱的歌星來做代言，朱古力未食都已覺甜。

和「伊人」下午茶

近期大熱的組合非Mirror莫屬，大部分都是粉絲心目中的理想情人，想和偶像甜甜蜜蜜都有計。朱古力品牌GODIVA近日推出全新Summer Romance Collection夏之戀限定系列，請來Mirror的Ian陳卓賢作代言，朱古力以歐式下午茶的甜點作靈感，包括有提拉米蘇牛奶朱古力、奶茶牛奶朱古力、藍莓芝士蛋糕白朱古力，以及Ian最愛的可可醬黑朱古力，禮盒以白色和粉紅作主調，圖案是花苞和枝芽，讓大家感受到夏日的戀愛氣息。

限量新味

來到夏天，一些果味的朱古力，酸酸甜甜最受歡迎，英國朱古力品牌Charbonnel et Walker於夏日推出多款限定口味，包括士多啤梨忌廉朱古力、香橙牛奶朱古力薄片，另外還有富佛手柑香的英國下午茶松露朱古力和開心果松露朱古力，豪華堅果系列就有海鹽朱古力杏仁、海鹽朱古力開心果，期間限定的「Summer House Selection夏日朱古力精選禮盒」，禮盒以溫室花園作設計靈感，內裏為經典黑朱古力和牛奶朱古力，也適合和親友分享。