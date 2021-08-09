趕生3個否認追仔！陳嘉寶千字文反擊　揭秘密誕女原因

早前宣布佗第3胎嘅陳嘉寶（Anjaylia），3年抱3生得咁密，唔少網民都好奇佢係咪想追仔，Anjay就好大方回應，仲發長文解釋。佢話生男生女都冇咩感覺，只要BB平安健康就得！而且係好早就決定最好要有3個小朋友，年齡要接近。第1點係方便照顧，啲嘢唔使再買，又唔使過幾年重新適應教學課程，第2點就係小朋友成長有伴，而最重要一點係佢覺得如果過幾年先再生可能已冇勇氣，反而小朋友一次過長大，佢哋就可以一次過甩身！並強調冇家庭壓力，連老公家人都好驚訝佢哋生3個！

佢又話：「我真心不明白為甚麼會覺得男生比較好跟重要教得好的話，就是個好孩子吧。真心喜歡孩子的人，其實就會單純的覺得男生女生都一樣。」之後佢就話有人問係唔係長洲人生仔有地分，佢笑言生一萬個仔都冇嘢分：「天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分不好意思。」所以寧願更努力賺錢，畀最好嘅生活小朋友！

另外，有網民問佢點解佗第3胎咁公開，因為佢有第2個女時係生咗先公布，連懷孕時都冇公開分享，佢就解釋因為佗第2胎時，疫情係最嚴重時期，佢基本上都足不出戶，照顧大女同安胎：「看着大家營營役役、勞心勞力的去抗疫和生活，我也實在是沒有心思去講些甚麼…還很記得那時候天天看新聞心情都很差…但最後她平安出生也是有給大家報喜喇！」而到今時今日佢都冇公開小朋友面貌，佢話係佢嘅風格，認為係對小朋友成長比較好嘅方式！