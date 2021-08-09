姜濤戴住Cute爆貓耳跳舞　冧暈姜糖！

人氣男圑MIRROR成員姜濤為電子錢包PayMe拍攝的全新音樂廣告，拍攝期間他分享與PayMeow合作的感想：「平時拍廣告和跳舞多數拍住MIRROR隊友，今次我就與新拍檔PayMeow組成全新跳唱組合，可愛的貓動作更有別於我之前一貫的舞步風格。不過我一戴上PayMeow耳朵，很快就進入狀態，自然跳出貓的神態。」又說笑言望「姜糖」喜歡今次的演出，或者這個全新組合有機會參加年尾的頒獎典禮。

問到為何選用PayMe作為常用的電子錢包？他說平日習慣使用電子錢包購物或食飯，因為實在太方便：「我經常四處出外工作，所以甚少隨身帶備現金，而PayMe電子錢包正好應付我的日常需要，又可以連接到銀行戶口，無論幾時想請媽咪食飯都可以用手機付款。」

另外，由姜濤及好兄弟Anson Lo（盧瀚霆）參演的台劇《超感應學園》日前在台灣上映，隨即掀起熱議，ViuTV將緊貼由9月13日起播放，讓鏡粉緊貼追劇。

該劇演員除有姜濤及Anson Lo外，台灣新生代演員蔡凡熙及劉奕兒亦領銜主演。戲中姜濤餘演大學電影社社長，個性隨和從不拒絕任何人請求，因緣際會下認識「超自然感應社」蔡凡熙，之後二人更與飾演陰間引路人的劉奕兒及一眾「超自然感應社」社員，攜手協助鬼魂完成未了結心願。