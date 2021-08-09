《怒火》內地票房破5億！甄子丹驚險救秦嵐

英皇電影《怒火》於內地上映，連續10日蟬聯票房冠軍，暫時累積票房達5億4千萬人民幣（折約港幣6億5千萬），成為今年暫時內地評分最高的動作片，同時更獲國際影展肯定，接連入圍蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節。

內地花旦秦嵐今次亦有份參與演出，與男主角甄子丹配成一對，角色身份是名幼稚園教師。其中一場戲講述懷有身孕的她被袁富華脅持，等待子丹前來營救。被戴上手銬的秦嵐在地上被拖拉，後更因發生爆炸飛撲地上，演出驚險萬分。

秦嵐透露這場戲本來被安排在水中拍攝，後來不用落水已令她鬆了一口氣，不過這場戲都需要一展身手，她慶幸自己平時有運動：「這是我第一次拍攝這麼大型的爆破場面，子丹哥與導演陳木勝對我非常照顧，盡量去演到孕婦的狀態，子丹哥再告訴我怎麼去跑。（有難度嗎？）都沒甚麼難度的，我的協調性不錯，以前也拍過動作戲。」

經過這次演出之後，秦嵐坦言對拍動作戲增加了不少信心：「因為跟子丹合作過了，相信之後拍甚麼也可以。」她亦大讚陳導是位儒雅的人，之前看過對方很多舊作，都是很敬業專業：「陳導在生病的狀態下，依然堅持執導好最後一部作品，更拍得這麼出色，我覺得非常偉大。我首次跟香港工作人員合作，大家都很專業，還像個大家庭，感恩能以這樣的方式，向陳導作最後致敬。」

開槍場面逼真嚇親小朋友

而拍攝當天有很多小朋友參與演出，由於開槍場面逼真，有小朋友被嚇到哭起來；亦有人認出秦嵐是《延禧攻略》中的皇后：「小朋友好可愛單純，開槍是很嚇人的，我好想安慰他們，無奈我的廣東話不好。沒想過小朋友會喜歡我，還能說出我戲中的名字，真是好大的驚喜。」同場演出的袁富華則表示，起初以為自己只負責文戲，想不到最終開槍及撻落地，且首天開工便要被套上麻包袋慘被圍毆：「我都年過半百，幸好以前做舞台劇嘅功底幫到我，都算應付到。」