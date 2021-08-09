咪神殺入水上樂園　沈殷怡余逸思封胸勁嘥料！

咪神沈殷怡（Shirley）與余逸思（Yoshi）出席主題公園水上樂園下水禮，不過兩女於泳衣外加T-Shirt，沒甚睇頭。問到為何浪費晒身材機會？Shirley笑說：「唔會嘥，大家平時都見到（性感）啦！」Yoshi則表示服飾由大會安排，笑指其社交網有大量泳裝照，呼籲網民慢慢觀賞。對於水上活動，Yoshi透露曾到韓國大型水上樂園玩，但由於害怕離心力強，故只會選擇旋轉型設施玩，相反Shirley喜歡刺激，但卻甚少玩水上活動。

談到人氣男團MIRROR於過去1年吸金逾億為公司止蝕，問到同是ViuTV旗下藝人的Shirley與Yoshi，可擔心公司資源偏向12子？Shirley表示：「唔驚，有MIRROR同ERROR令到多啲人關注公司，多啲人投放廣告係好事。（會唔會自薦同MIRROR合作？）又冇，同佢哋喺奧運期間都唔少見到嘅機會，佢哋係跳唱歌手，我主力係主持方面。」Yoshi亦坦言不擔心資格分薄，但卻對《全民造星IV》來勢洶洶有點驚：「因為搞女團，公司仲專人幫手，佢哋全部18、22歲，我都就嚟30歲，希望公司Keep住有新面孔，但到時我就變倉底。」兩女不約指身邊朋友均羨慕她們經常於公司遇上MIRROR，紛紛要求幫忙攞簽名。