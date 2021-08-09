《三國志戰略版》PK賽季登場　盤點特色玩法

【特約報道】光榮特庫摩革新巨作《三國志・戰略版》，全新PK賽季爭霸戰近日正式登場，除了備有不一樣的劇本模式和全新武將加入戰局，玩法也將有所改變，以下為大家盤點各種新玩法和新獎賞，萬勿錯過！

劇本模式更競爭 選州玩法成歷史

新賽季更新後開啟了劇本模式，玩家出生選州將改變為選擇勢力，6個出生州對應6個勢力，分別是袁紹、曹操、孫策、劉備、劉璋、馬騰，而勢力之間都有不同的特性。在玩家選擇勢力後即固定為該勢力成員，在霸業進展到一定階段後無法更換勢力，玩家只能加入同勢力的同盟，同盟無法立國，但勢力自帶國家效果。

伴隨6大勢力玩法模式，賽季結算將不再以同盟為單位，而是轉變為勢力進行結算，主要根據主公所屬勢力霸業值以及個人賽季貢獻值進行判定，每一方勢力將依據佔領城池的等級與數量獲取相應的勢力霸業值，霸業值愈高，勢力的排名就愈前，屬於該勢力的主公在賽季末結算的獎勵也將愈高。

得民心者得天下 民心系統助霸業

民心系統玩法設計源於《三國志》系列遊戲，自古以來各方豪強都深知「得民心者得天下」之道，因此在全新賽季中，為了能讓6方勢力感受到最真實的三國歷史，民心系統自當不可或缺。民心效果會是每個郡單獨計算，民心值根據各勢力的經營情況增加或者減少，包括攻佔碼頭、城池、建造軍屯等行為。以江東地區為例，所屬孫策勢力的玩家在此攻佔中立城池或者建造軍屯，都可提升民心值。如果該地區碼頭等建築遭到其他勢力侵佔，則會降低民心值。隨着民心值的增加，會給該勢力的主公帶來不同的增益效果。

新武將加入戰局 開服活動賞不完

全新PK賽季登場，全新8位武將也將加入參戰，武將包括：義膽雄心—姜維、十二奇策—荀攸、肉身鐵壁—周泰、符命自立—袁術、誓守無降—嚴顏、沉斷機謀—張春華、校勝帷幄—陸抗、振軍擊營—高覽。每位武將都有致勝關鍵的全新戰法搭配，勢必將為新賽季的戰局投下震撼變數。

此外，全新賽季的活動獎勵也賞不完，當中包括【首儲雙倍】（透過儲值指定商品獲得儲值雙倍玉璧獎勵）、【簽到有禮】（每天登入即可獲得登入簽到獎勵）、【開疆拓土】（達到指定勢力值可獲得豐厚金銖獎勵）、【攻城略地】（開服第14天根據同盟城池佔領值獲得對應金銖獎勵）、【群雄逐鹿】（開服第30天根據同盟勢力值排名獲得相應金銖獎勵）。

●《三國志・戰略版》Google Play下載遊戲網址：

●《三國志・戰略版》iOS下載遊戲網址：

●《三國志・戰略版》台灣地區官網網址：

●《三國志・戰略版》Facebook粉絲團網址：