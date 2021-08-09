本日日本：經典朱古力主題房　住宿送禮有驚喜

日本零食相信大家都相當熟悉，當中明治Marble朱古力可算係不少香港人熟悉的味道，原來這款於1961年面世的朱古力，轉眼已踏入60周年。位於京都的「The Royal Park Hotel京都梅小路」最近就推出了「誕生60周年紀念盡享Marble Stay Plan」，即日起至9月30日期間供應。於房間內處處可以見到七彩的朱古力圖案，梳化則有7色圓形抱枕及繽紛的氣球，而且床上更放有模仿Marble筒形包裝的超大抱枕，令房間既悅目又充滿親切感。與此同時，客房內還可以找到復古味濃的昭和年代Marble海報、懷舊電話及歷代電視廣告等讓大家回顧這款朱古力的歷史，兼且安排了裝滿零食的夾公仔機，小朋友必定玩得盡興。此外，酒店為住客送上Marble主題手機環、環保袋、化妝袋及明治糖果等紀念品，讓大家盡情投入Marble朱古力的世界。如此富特色的住宿Plan，難怪一推出已幾近爆滿，現在只剩下極小量的日子可Book，房價（2人入住）每晚18,000日圓起（約HK$1,278）。

The Royal Park Hotel京都梅小路

地址：京都府京都市下京區觀喜寺町9-3