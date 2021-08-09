上演美女救英雄！ANSONBEAN慘被射嗌未試過

寰亞歌手ANSONBEAN又拍新廣告，一連3集的廣告片足足花了3天時間進行拍攝，他表示：「拍到乳酸飲品廣告好開心，但有啲惆悵，因為要凌晨2、3點起身去開工，之後拍到第2日凌晨1點先收工，變相我要好早瞓覺，調節番生理時鐘。」

在廣告第一集中，他不喜歡外形太甜美女孩，反而偏愛小甜運動型少女，帶出酸甜同樣有吸引力，他又說：「其實今次拍攝得好好玩，好多搞笑場面，仲要我踩單車失手跌低，最難忘係要畀小朋友恰，仲要不斷畀佢鬧，又用水槍射我，我咁大個人都未試過。」除了遭「細恰大」，他還要和一隻被他救回的蝸牛對戲，要情深對着蝸牛講少男心事，期間心儀運動型少女突然出現，原來遠處有足球正射向他，於是上演了一幕「美女救英雄」，非常搞笑。

談及成為廣告界新寵，他感謝客戶愛戴，最希望接拍遊戲機廣告：「因為內容可以天馬行空，又可以加CG，一定好好玩，同埋我都好鍾意打機。」收入愈來愈多，他暫未想到買禮物獎勵自己，反而平日跳跳紮、只有20歲的他，也有暖男一面：「頭先買咗好多嘢飲請工作人員，係我第一次『萬歲』，因為呢幾日拍攝，大家又曬又熱勁辛苦，請飲嘢好應該。」