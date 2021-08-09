直立板用Apple Watch　教練：「唔帶手機都要戴佢！」

東京舉行的體壇盛事帶動全城運動熱，不過運動離不開行山跑步做「尖」，你唔悶我都悶！炎炎夏日，最爽當然是投入水世界啦！而在云云水上運動中，直立板（Stand Up Paddle Board簡稱SUP）是近年人氣之選，易學易玩又安全，借助Gadget如Apple Watch更能做出好成績，今次就訪問了兩位直立板運動員，看看手錶如何幫助他們訓練。

皮膚黝黑的伍英麟(Alan)，自2016年開始成為直立板運動員，並曾於多個地方擔任指導教學。他指Apple Watch其中一個好處是獨立通訊功能，「我們出海一般都唔帶電話，呢個時候就要靠手錶打電話畀學員，或透過Walkie-Talkie同佢哋進行講解。另外直立板經常要用到手掌，戴咗錶就可騰空手掌，甚至趴起度講電話都得！」

除了手錶的預載功能，Alan還會利用推送功能接收天氣資訊，例如風向、下雨及雷暴警告等，以便及時作出行程規劃甚至回航。他又提到，直立板愛好者可藉watchOS應用程式《GoSUP》來提升訓練效果，「這個app記錄到划行時間、距離、位置、配速及方向，槳劃動作功能仲可計算左右手划槳次數，助我們了解身體哪個部分需要補強。」

《Watersports Tracker》是另一款Alan推介的直立板程式，它提供多達18種水上活動模式，實時顯示距離、平均及最高速率，路線圖還會以紅錄色線反映快慢速度，讓用戶事後作出評估。Alan還力讚此程式可分析心跳率，「作為運動員我們需要時刻留意自己有否超過最大心跳率，若然超過了體能會急速下降，反之心跳維持穩定但划行速度快了，就代表狀態有所提升。」

Alan以外，我們還訪問了擁有划艇教練資格及1年直立板經驗的小龍。現職醫護人員的她指Apple Watch提供最大攝氧量（VO2 max）的測量數據，可以反映一個人的心肺適能水平。「Apple會根據用戶的年齡、性別，畀佢睇番自己的心適能分類是屬於哪個水平，從而客觀地檢視隨運動後的身體變化。」至於女士最關心的減肥問題，直立板又幫唔幫到手呢？「直立板一項全身運動，手、腰腹及腳部肌肉都用到，基本上玩30分鐘就起到Keep Fit效果。」