靈感煮意︰一文睇清4款簡單惹味素菜
2021年08月09日 20:00
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上集《靈感煮意》，我用香草和香料教過大家煮百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，今集輪到照顧各位素食者了。現在愈來愈多人吃素，但出街吃飯的選擇並不多，若下下都要勞師動眾自己煮，在炎炎夏日的確很辛苦，所以今集我將會教大家做四款既簡單又惹味的「香草雜菜焗大蘑菇」、「黃金豆腐煲」、「補蛋白小米咖喱沙律」、「低卡零食敄然秋葵脆條」，各位素食朋友，今晚就試做啦！
香草雜菜焗大蘑菇
材料：（2人）
雜菜煮汁
蒜頭 2瓣
乾羅勒 1/2茶匙
海鹽和黑胡椒 適量
檸檬汁 1 1/2湯匙
蜜糖 1湯匙
橄欖油 1湯匙
車厘茄 1磅
茴香球Fennel Bulb 1個細
法邊豆 150克
大蘑菇醃料：
檸檬皮碎 1個
蒜蓉 3粒
乾百里香 1/2茶匙
海鹽和黑胡椒 適量
白酒 1湯匙
檸檬汁 2茶匙
蜜糖 1/2茶匙
橄欖油 1/2半匙
大蘑菇 5~6隻
黃金豆腐煲（2人）
南瓜肉 100克（約一飯碗）
腰果奶 4湯匙
丁香 1~2粒
八角 1個
孜然粉 1/2茶匙
海鹽 1/2茶匙
魚生豉油 1/2茶匙
軟豆腐 1磚
適量 葱粒
補蛋白小米咖喱沙律（4人）
小米Couscous 80克
咖喱粉 1 1/2 茶匙
煙紅椒粉 1/2茶匙
海鹽 1/4茶匙
糖 2茶匙
鮮榨橙汁 40克
滾水 60克
提子乾 45克
滾水 60克
松子仁 50克
紅洋葱 40克
鷹嘴豆 50克
新鮮番芫荽 1湯匙
檸檬汁 1 1/2茶匙
蜜糖 2茶匙
特純橄欖油 2湯匙
黑胡椒 適量
低卡零食敄然秋葵脆條
煙紅椒粉 1/4茶匙 (Smoked Paprika)
蒜頭粉 1茶匙 (Garlic Powder)
卡宴辣椒粉 1/4茶匙 (Cayenne Pepper)
小茴香粉 1/2 茶匙 (Grounded Cumin)
海鹽 1/4茶匙
鮮榨檸檬汁 1湯匙
橄欖油 1湯匙
秋葵 22條
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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