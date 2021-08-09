靈感煮意︰一文睇清4款簡單惹味素菜

上集《靈感煮意》，我用香草和香料教過大家煮百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，今集輪到照顧各位素食者了。現在愈來愈多人吃素，但出街吃飯的選擇並不多，若下下都要勞師動眾自己煮，在炎炎夏日的確很辛苦，所以今集我將會教大家做四款既簡單又惹味的「香草雜菜焗大蘑菇」、「黃金豆腐煲」、「補蛋白小米咖喱沙律」、「低卡零食敄然秋葵脆條」，各位素食朋友，今晚就試做啦！

香草雜菜焗大蘑菇

材料：（2人）

雜菜煮汁

蒜頭 2瓣

乾羅勒 1/2茶匙

海鹽和黑胡椒 適量

檸檬汁 1 1/2湯匙

蜜糖 1湯匙

橄欖油 1湯匙

車厘茄 1磅

茴香球Fennel Bulb 1個細

法邊豆 150克

大蘑菇醃料：

檸檬皮碎 1個

蒜蓉 3粒

乾百里香 1/2茶匙

海鹽和黑胡椒 適量

白酒 1湯匙

檸檬汁 2茶匙

蜜糖 1/2茶匙

橄欖油 1/2半匙

大蘑菇 5~6隻

黃金豆腐煲（2人）

南瓜肉 100克（約一飯碗）

腰果奶 4湯匙

丁香 1~2粒

八角 1個

孜然粉 1/2茶匙

海鹽 1/2茶匙

魚生豉油 1/2茶匙

軟豆腐 1磚

適量 葱粒

補蛋白小米咖喱沙律（4人）

小米Couscous 80克

咖喱粉 1 1/2 茶匙

煙紅椒粉 1/2茶匙

海鹽 1/4茶匙

糖 2茶匙

鮮榨橙汁 40克

滾水 60克

提子乾 45克

滾水 60克

松子仁 50克

紅洋葱 40克

鷹嘴豆 50克

新鮮番芫荽 1湯匙

檸檬汁 1 1/2茶匙

蜜糖 2茶匙

特純橄欖油 2湯匙

黑胡椒 適量

低卡零食敄然秋葵脆條

煙紅椒粉 1/4茶匙 (Smoked Paprika)

蒜頭粉 1茶匙 (Garlic Powder)

卡宴辣椒粉 1/4茶匙 (Cayenne Pepper)

小茴香粉 1/2 茶匙 (Grounded Cumin)

海鹽 1/4茶匙

鮮榨檸檬汁 1湯匙

橄欖油 1湯匙

秋葵 22條

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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