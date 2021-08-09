靈感煮意︰一文睇清4款簡單惹味素菜

2021年08月09日 20:00
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    上集《靈感煮意》，我用香草和香料教過大家煮百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，今集輪到照顧各位素食者了。現在愈來愈多人吃素，但出街吃飯的選擇並不多，若下下都要勞師動眾自己煮，在炎炎夏日的確很辛苦，所以今集我將會教大家做四款既簡單又惹味的「香草雜菜焗大蘑菇」、「黃金豆腐煲」、「補蛋白小米咖喱沙律」、「低卡零食敄然秋葵脆條」，各位素食朋友，今晚就試做啦！
    香草雜菜焗大蘑菇
    材料：（2人）
    雜菜煮汁
    蒜頭　2瓣
    乾羅勒　1/2茶匙
    海鹽和黑胡椒　適量
    檸檬汁　1 1/2湯匙
    蜜糖　1湯匙
    橄欖油　1湯匙
    車厘茄　1磅
    茴香球Fennel Bulb　1個細
    法邊豆　150克
    大蘑菇醃料：
    檸檬皮碎　1個
    蒜蓉　3粒
    乾百里香　1/2茶匙
    海鹽和黑胡椒　適量
    白酒　1湯匙
    檸檬汁　2茶匙
    蜜糖　1/2茶匙
    橄欖油　1/2半匙
    大蘑菇　5~6隻
    黃金豆腐煲（2人）
    南瓜肉　100克（約一飯碗）
    腰果奶　4湯匙
    丁香　1~2粒
    八角　1個
    孜然粉　1/2茶匙
    海鹽　1/2茶匙
    魚生豉油　1/2茶匙
    軟豆腐　1磚
    適量　葱粒
    補蛋白小米咖喱沙律（4人）
    小米Couscous　80克
    咖喱粉　1 1/2 茶匙
    煙紅椒粉　1/2茶匙
    海鹽　1/4茶匙
    糖　2茶匙
    鮮榨橙汁　40克
    滾水　60克
    提子乾　45克
    滾水　60克
    松子仁　50克
    紅洋葱　40克
    鷹嘴豆　50克
    新鮮番芫荽　1湯匙
    檸檬汁　1 1/2茶匙
    蜜糖　2茶匙
    特純橄欖油　2湯匙
    黑胡椒　適量
    低卡零食敄然秋葵脆條
    煙紅椒粉　1/4茶匙 (Smoked Paprika)
    蒜頭粉　1茶匙 (Garlic Powder)
    卡宴辣椒粉　1/4茶匙 (Cayenne Pepper)
    小茴香粉　1/2 茶匙 (Grounded Cumin)
    海鹽　1/4茶匙
    鮮榨檸檬汁　1湯匙
    橄欖油　1湯匙
    秋葵　22條
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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