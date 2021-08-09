李克勤為搶人出絕招　將老婆盧淑儀擺上枱

內地唱歌節目《中國好聲音2021》第二集展開「搶人大戰」中，導師李克勤駕輕就熟，且直接主動，善於利用自身優勢獲得學員的認可，全面展示了自己的音樂見解，只要聽到自己想要的聲音，他便會毫不猶豫地轉身，在爭奪學員的時候，憑藉「資源優勢」乾脆直接邀請：「我正在做專輯，如果你加入我的戰隊的話，你可以幫我寫一首！」不僅如此，他的肢體語言也給觀眾留下了深刻印象。網友表示豐富的肢體語言既體現了克勤特有的幽默風趣的一面，也體現出作為導師的用心和真誠，用動作表達對學員的喜愛。

克勤收獲的首位學員嗓音十分獨特，在與那英搶人拉票的時，他通過講述自己的親身經歷鼓勵學員：「你就是你，和別的歌手不一樣。」並向學員承諾，如果來到自己的戰隊，可以幫學員更加凸顯屬於自己的特點；至於另一學員是名原創歌手，最初克勤並沒有轉身，在「心動說服30s」中，他被導師助教說服並表示戰隊裏需要位原創歌手。

值得一提的是，在這次搶人拉票中，向來轉數快兼口才了得的他大晒「腦筋急轉變」的「才華」，例如當學員說自己喜歡打機時，克勤表示自己也喜歡打機，經常打足球game；當其他導師搶人說到自己太太、前港姐冠軍盧淑儀時，又表示自己的太太會搞搭配，可以幫助學員搞造型兼大變身，總之埋他堆有着數。