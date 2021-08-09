自認奧運主持新丁　梁雨恩自爆想嫁畀張家朗

藝人兼全職飛鏢運動員梁雨恩（Cathy），於東京奧運舉行期間為有線及開電視擔任直播主持，今晚（9日）出席慶功宴，自認是奧運主持新丁的她，笑言因為太大壓力，之前有一段時間大失眠：「成個奧運有成30幾個大項目、50幾個分項，又有開幕、閉幕，有好多資料要睇同背，成幾十頁紙，真係要做足功課。」

Cathy又說直播時曾發生「意外」，要考即場執生：「會突然插播賽事，有次突然插播水球項目，咁我係唔識講，好彩有Partner幫手，佢講到眉飛色舞，好專業！」講到網民大讚有線及開電視今次奧運請來專業評述員、教練評述，她指：「每次返工入到化妝室都見到佢哋好勤力咁做緊功課，台前幕後都好努力！」

對於無綫被批評有主持人不專業，她直言自己今次大步檻過：「因為有專業評述員在場，唔識嘅就盡量唔好喺錯誤嘅時間插嘴，覺得啱嘅Timing係好緊要，盡量唔好令到大家好困擾，但好老實講，張家朗奪金嘅時候我都有一秒想嫁畀佢，不過下一秒就返回現實，含住泡眼淚繼續專業主持。」

有線寬頻非執行董事曾安業受訪表示當中最高收視之項目是羽毛球女單金牌爭霸戰，中華台北對中國，錄得接近7點收視，約有50萬名觀眾收看，創開台以來最好佳績。曾安業又讚團隊給予大眾專業、認真形象：「好開心佢哋做到呢個效應，啲評述好到位，帶動到全香港觀眾對奧運嘅熱誠。（會邀請摘牌運動員上節目？）呢啲我哋一定會諗，傳遞正能量訊息，就好似第一日請到歌神張學友唱今屆奧運主題曲咁，同香港運動員打氣，今屆香港隊嘅成績亦好好！」

談及有指無綫現時沒有體育組成員，所有人都過檔到有線及開電視旗下，問到是否致勝「秘訣」？曾安業希望招攬最好嘅人材，達成專業目的，有否留意到無綫被批評有主持人直播時不專業？他直言只留意自家電視台：「好開心大家都有好高水準！希望繼續保持落去。」