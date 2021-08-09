香港粉絲活動中心裝修緊　張敬軒報喜：10月前啟用

歌手張敬軒為水晶品牌限時展覽任揭幕嘉賓，吸引逾300名粉絲圍觀，透露自去年底演唱會後，與歌迷已有超過半年沒見面，原定舉行簽唱會，最後亦因疫情取消。

談到出道20周年，軒仔表示會有一連串慶祝活動，並將於稍後公布：「本身冇諗住特別搞，但啲粉絲好好又熱情，所以覺得自己要有啲表示。（本來想喺巴士站燈廂前拍片？）諗住畀驚喜佢哋，但現場有熱情粉絲又拍片同影相，所以影咗張相，拍咗少少就走。」提到他於廣州及香港設粉絲活動中心，軒仔坦言平時見粉絲為他整燈牌，付出時間及心機，由於不欲他們租用派對房間，所以有意提供地方。

問到投資多少？他說：「有限錢，但廣州未搵到地方，因為疫情監控得好嚴，所以會香港行先，依家裝修緊，2千幾呎，應該10月前可以啟用。（你5千呎個倉呢？）嗰度好多年，除咗儲粉絲禮物，仲有我啲大型傢俬。（最近又搬埋屋？）係呀，不過搬細咗，文物屋嗰度有繼續租，諗住畀讀建築系嘅學生參觀。」近日展開168斷食療法的他，笑指自從家中傭人「遮遮」工作後，每日供應麵包給他做早餐，但此後他經常水腫，醫生診斷後發現他對麩質敏感，所以望透過療法調理好身體。

至於與天王黎明合作新歌錄得超過200萬點擊，軒仔不諱言指於前輩身上學到不少東西：「佢嘅工作手法同認真態度，點照顧後輩，好值得學習。（有冇同你爆金句？）好得意，當面講係好通同明，佢講嘢好有哲學性。（有冇同你講個女？）冇，我哋好少講私事，連埋拍MV都係見過兩、三次，佢係大哥哥，對我哋好無微不至。」