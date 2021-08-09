體貼家政婦　照顧周到

好多男人都唔想結婚畀婚約束縛，但係屋企嘅家務又點搞好呢？如果請到好似日本AV又索又好身材嘅家政婦就發達啦！不過都係唔好發夢，欣賞家政婦嘅作品系列最實際，當中由AV女優飾演嘅家政婦，唔單止勤力做家務，就連男主人嘅生理需要都照顧埋，相當貼體，真係諗起都開心呀！

寓工作於娛樂

喺DAS!出品嘅《主動到訪中出家政婦》中，小惡魔系美少女樞木葵係一位網約家政婦，只要客人發出短訊，佢就會上門幫手做家務。不過，葵妹其實係寓工作於娛樂，做完家務之後就會主動色誘男人上床，每次都要大戰三個回合先滿足！就算屋入面有女主人，阿妹亦會照樣施展淫蕩本色，喺女主人背後勾引佢老公，偷偷摸摸咁為對方吹奏一曲，再入房激戰。如果屋內全部都係男人，葵妹就更加開心，因為佢絕對唔介意大玩一女多男大混戰！

情挑三兄弟

喺MAXING推出嘅《預約了3個月的家政婦》入面，巨乳眼鏡娘佐知子隸屬於一間會員制家政婦服務公司，由於佢服務周到，所以客人要提前3個月預約，阿妹先至會上門服務。有一日，佢去到一間住咗三兄弟嘅屋企，大哥係上班族，生性好色，見到佐知子就情不自禁伸手撫摸，阿妹不但唔反抗，仲互相配合添！至於二哥就係有型靚仔，佐知子見到佢就主動獻身。而三弟係怕醜仔，欠缺自信又溝唔到女，阿妹為咗幫佢提升自信心，於是主動勾引對方上床，帶畀佢交歡嘅樂趣。

多功能服務

Prestige推出嘅《全裸家政婦 Staff 02》，講述松岡鈴係一位多功能家務婦，而佢深受男主人歡迎仲有好多原因，其中一個就係佢一去到屋企就會剝光豬，以全裸姿態煮飯同做家務，男主人可以盡情從不同角度欣賞阿妹嘅胴體，睇到硬晒軚點算？冇問題！鈴妹會為男主人提供床上服務，而且仲樂於貼身侍浴，甚至變身成為按摩女郎為對方推油兼玩埋波地，服務夠晒全面同過癮呀！

簡評

日本AV界當中嘅家政婦系列與女僕系列不同之處，在於女僕嘅賣點係得意可愛，家政婦則以溫柔體貼，唔使男主人開口，都會了解到對方嘅需要。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意松岡鈴主演嘅《全裸家政婦 Staff 02》，因為鈴妹人靚身材正，肌膚白滑又曲線誘人，全裸做家務時相當刺激眼球！仲有，佢表現得溫文又順得人，一臉溫柔咁服侍男人，令人大感窩心舒泰！