黎諾懿掃BB衫專攻藍色　追女無望？

無綫小生黎諾懿與太太李潔瑩育有4歲兒子「小春雞」，一直恨生女的諾懿近兩年努力造人，雖然相士曾批他天生「老爺相」，注定再生都是仔，但他仍望打破宿命。

囝囝獨愛「廚具」

諾懿早前40歲生日，太太再度懷孕，大家追問他是否追女成功時，他對BB的性別保持神秘，表示會交由太太宣布。日前他偕太太及兒子去商場為新家庭成員入貨，懷有5個多月身孕的黎太行動敏捷，他們先去睇BB車及嬰兒用品，之後再睇BB衫，全程主攻藍色，逐件拿起研究，對粉色系列零興趣。之後他們轉戰另一間店揀玩具，「小春雞」表現雀躍，諾懿輕聲說：「你揀份禮物畀BB啦！」「小春雞」即走到放滿機械人的貨架挑選，最後揀了一個小型「噹噹公仔」給BB，自己則要了一套大型廚房玩具。待爸爸付款後，他攬住玩具步出，跟着父母去停車場坐車離開。

怕狼狽提前入貨

諾懿接受東網訪問，問到買嬰兒用品時集中睇藍色，太太今胎是否又佗仔？他故弄玄虛，笑說：「藍色唔一定代表呢個性別嘅，都係留畀太太宣布。（咁快買定BB嘢？）因為喺倉執番啲嘢出嚟時，發現好多嘢唔啱用，所以開始買定，唔使臨急臨忙買咁論盡。」