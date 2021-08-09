Emma Mae　強勢復出　火辣升Cup

雖然喺脫星界中，引退後復出嘅例子有唔少，但係好似Emma Mae咁引退多年後復出，不但樣貌同身材變得更加索，人氣更係勁爆嘅例子並唔多見，究竟佢有乜嘢魅力呢？

熱情奔放

資深嘅四仔迷都會記得2010年9月出道嘅Emma Mae，事關當年佢清新脫俗嘅氣質，加上一把金色長髮及渾圓美股，令人眼前一亮。事實上，喺美國夏威夷出生嘅佢，出道前已經有相當嘅氣勢，事關佢喺裸模界嘅人氣真係超勁。

不過Emma Mae坦言冇諗過從事裸模工作，更加有諗過會拍四仔，夢想係成為滑浪運動員。當年活躍於滑浪界嘅佢，技術相當唔錯，可惜因為背部傷患而要放棄滑浪。2009年經朋友介紹到洛杉磯發展，憑住迷人嘅外形，成功喺裸模界打響名堂，之後更獲著名四仔片廠Bang Bros嘅賞識，2010年9月演出處女作《Blow Job Heaven》，正式喺四仔界出道。Bang Bros果然係獨具慧眼，Emma Mae熱情奔放嘅演出，深受四仔迷歡迎，令作品銷量非常好，Bang Bros當然食住個勢，搵阿妹再演出幾套作品。

艷光不減

隨住人氣不斷攀升，獲得多間著名四仔片廠邀請拍片，包括Combat Zone、Digital Sin等，因此被喻為未來四仔天后接班人。不過正當佢嘅事業如日方中之際，突然宣布引退，消息一出即時引起熱議，四仔迷亦感到相當可惜，而Emma Mae引退後亦銷聲匿迹。

及至2019年，佢突然回歸裸模界，拍攝咗幾輯火辣寫真，不但艷光不減，而且上圍升Cup，身材非常吸睛。當時已有四仔迷揣測，佢可能會喺四仔界復出。果然不出所料，上年10月Emma Mae喺社交網宣布復出拍四仔，而復出作係為Simon Wolf演出嘅《Blonde Schoolgirls》。雖然佢已年近30歲，但係仲保持青春活力，加上身材變得更加火辣，名副其實係美魔女。

Profile

出生日期：1991年9月19日

身高：173cm

三圍：34D-26-36

Emma Mae雖然銷聲匿迹咗好一段日子，但期間仍偶爾更新社交平台，當然復出後更新頻率會多咗，仲會分享超火辣嘅寫真照，難怪人氣爆升啦！