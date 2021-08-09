陳美齡2,800呎娘家奢華設計　日本寓所跟到足

歌手陳美齡經常穿梳香港與日本，回港期間必定住在媽媽屋企。雖然娘家的復古傢俬昂貴，但她自爆為了一解對家人的思念，故日本寓所跟足媽媽屋企的設計。陳媽媽住中區名牌屋苑，實用面積逾2,800呎，全部地板鋪雲石，清潔打理十分方便。客廳採用維多利亞時代設計的款式家具，碎花圖案梳化和飾物櫃，散發古典優雅品味，跟偏廳的現代化家具成強烈對比。陳美齡表示維多利亞款式家具原是家姐主意，她亦很喜歡，雖然每件家具價錢較為昂貴，但使用逾20年，耐用程度遠勝現代傢俬：「我日本屋企客廳都係用呢種梳化，我買唔到綠色，買咗橙金色。我諗我係好長情，可能掛住香港，去到個廳就好似返咗媽咪屋企，好放鬆。」

珍藏絕版黑膠唱片

陳美齡透露母親收藏很多她的黑膠唱片，部分已經失傳，有些更未開封，又指日本唱片公司為慶祝她入行50周年，將出道以來的唱片重新推出CD，跟黑膠唱片封面一模一樣，她準備集齊一套放在母親家中。

14歲出道的她笑言當年有尷尬感覺：「我係學生歌手，日本樂壇叫偶像，一般好『短命』，套用運動賽事，我以為係『短跑』，點知係『馬拉松』。」回港甚少下廚的她，其實是著名「煮婦」，日本電視台選她為「窩貼王后」，每年她與家人在家中舉辦「鬥食餃子大賽」及「焗曲奇比賽」，還有最拿手的南瓜批，她笑言：「我同日本一位公主係好朋友，佢王夫喺近感恩節過身，我整咗南瓜批送畀佢，好似一種安慰，之後每年公主都要求我整南瓜批。」