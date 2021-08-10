【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初三庚寅木破日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、8、0

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

擺脫心理枷鎖，讓你鬆一口氣，重現笑容。

金牛座

做好本分就可以，多管閒事只會自討苦吃。

雙子座

辦法總比困難多，遇上麻煩毋須杞人憂天。

巨蟹座

有伴侶者要尊重另一半，勿事事管得太緊。

獅子座

小心駛得萬年船，與人合作要留意細節。

處女座

財運一般，勿貪小便宜，以免得不償失。

天秤座

迎來忙碌一天，小心因閒聊而耽誤了正事。

天蠍座

只要問心無愧，毋須太介懷別人的看法。

人馬座

有太多事情仍未處理，身心壓力也大增。

山羊座

很多事要兼顧，宜分清輕重，逐項處理。

水瓶座

虛心接受別人建議，可確保工作如期完成。

雙魚座

有貴人主動支援，給事業發展注入強心針。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）蛇 易破財

鼠

拓展人脈好時機，對日後發展有利無害。

牛

身心狀態佳，可享受工作帶來的成就感。

虎

易中獎或收禮物，偏財運好得令人羡慕。

兔

樂於助人，能為別人着想，可獲好人緣。

龍

遠離一切困難，事業朝更好的方向發展。

蛇

容易破財，外出要睇緊荷包，節約消費。

馬

財運極佳，渾身正能量，工作表現突出。

羊

有堅強後盾，做事只要穩陣，成功在望。

猴

是日沖煞，心神恍惚，做事提不起勁。

雞

負面情緒較多，遇到問題要保持冷靜。

狗

行事作風進取果斷，易獲公司上下支持。

豬

事業迎來新挑戰，可借貴人力量發圍。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

鬼節選中你

農曆七月鬼節又到了，整整一個月都是鬼門關大開的日子，意味着鬼魂無處不在，如果發現自己有以下特徵，就要非常小心，萬一碰個正着就麻煩了！

印堂猶如一條天線，反映我們的吉凶禍福。如果發現印堂發黑，意味着我們現在的運勢比較惡劣，頭頭碰着黑，做任何事情也不會順利，尤其是在這個敏感月份，更要有所避忌，行山、探險、偏僻、陰暗的地方盡量少去，因為自我的氣場較弱，陰陽怪氣比較容易埋身，所以小心為上。

眼神代表一個人現在的狀態，雙眼無神的人，終日心神彷彿、焦點不穩、意志力比較薄弱，萬一再遇上運氣不濟，精神狀態容易被外來的磁場及負能量干擾，所以雙眼無神的人，在這個月，千萬不要探病問喪，盡量多些曬太陽，吸收正能量，為自己添加陽氣。

何知此人鬼怪來，朦朧黑色繞唇腮！如果發現自己嘴角伸延去到腮骨的位置，色澤不太好看，氣色如燒烤的炭灰，用任何方法也洗不乾淨，加上又發覺自己神不守舍，甚至經常被噩夢困擾，這個時候，就要非常留意，最好的解決方法就是用碌柚葉沖涼及燒一些金銀衣，並且去廟宇參拜，如果情況未有好轉，就要找法科師傅跟進！