老公被嘲世紀軟飯王　胡杏兒神回：佢可以唔使撈！

女星胡杏兒和李乘德結婚後極速開枝散葉，三年抱三，同時因她仍醉心演藝事業，所以不時北上工作，就算懷着三子Liam 時仍中港兩地走。本來一家五口譜寫幸褔童話，而身為獵頭公司老闆的李乘德，百忙中更不時在社交網分享親子樂，惟他網晒和長子Brendan及次子Ryan的「家庭裝」合照後，今日（9日）竟然有網民留言，直指李乘德是「世紀軟飯王」！

該網民留言：「你真係世紀軟飯王，犀利過袁偉豪。日日喺度湊仔玩樂，老婆就生仔前後都要喺大陸辛苦拍戲。陰功。慘過生仔機器，又要生又要為生活拼搏。你間酒吧去咗邊？」

李乘德回覆：「多謝關心。可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年。現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人。但托賴，今年的生意唔錯，可以畀到少少時間我陪小朋友。家庭和小朋友係最重要。希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心。得閒落去飲杯嘢。我請。祝你健康開心快樂。」

李乘德的霸氣留言，立刻獲大批網民支持，並力斥該網民是搞事！而胡杏兒更以英語千字文力撐老公，說她以前不會理會網民的評論，但今次要留言是想釐清一點，是指老公跟她一起前，老公在社交網上很低調，之後他把社交網帳號由私人轉為公開，是想保護她及兒子們，讓支持他們的人，能即時知道他們發生什麼事。而老公絕少提及其工作，因不想同事曝光，否則會對同事不公平，她說：「但我可以肯定的是，他多年來一直努力工作及養家，並已建立非常成功的事業，我可以說，如果他不想上班，是絕對可以的，不是因為我，而是他歷年來、包括在認識我之前，他在事業上已付出不少心機和努力。」

胡杏兒說為何老公現在會花較多時間在孩子上，因為老公有見她常返內地工作：「我非常感謝這位老公及終生伴侶，雖然他要工作，但他願意花更多時間在孩子上。現階段他的事業是非常穩定，令他可以有更多時間花在家庭上，同時我更要感謝他，讓我能繼續追尋演藝上的理想及目標。」

「對我而言，不是所有東西以金錢來衡量，我非常幸運可以有機會來證明自己，以及追尋夢想。工作是基本人權，我們必須支持及尊重所有在任何行業中努力工作的女性及男性。當然每人都有發表己見的權利，但重要的是要尊重別人。尤其是如果你在他人的社交網戶口中，不是留下正面及尊重的留言時，請緊記，這是他人的戶口，不是你的。保持積極及開心的心情，你就會有好事發生。」而閨蜜李施嬅也留言支持，說丈夫支持太太追夢，做她想做的事，甚至不惜犧牲自己讓她圓夢，不只是出於愛，而是一份尊重，更說她和杏兒都是幸運兒。