怕咗網絡欺凌！視后唐詩詠「錢」路茫茫心郁離巢

無綫「視后」唐詩詠被傳有意離巢，除有感發揮機會大不如前，加上近年「無綫人」集體遭網絡欺凌，影響收入，適逢有公司向她招手，故打算另覓「錢途」。而陳敏之與關嘉敏亦是被「針對」的網絡欺凌受害者，後者更要報警求助。

藝人唐詩詠加盟無綫17年間參演逾50套電視劇，2017年更憑《不懂撒嬌的女人》中的「Cherry」一角，撼贏同劇飾演「Mall姐」的頂頭大熱宣萱，在爭議聲中首嘗視后滋味，帶挈她連拍了10個廣告。可惜當視后熱潮過後，拍劇及角色發揮機會減少，現時除了拍攝中的《隱形戰隊》外，她近兩年參演的共4套劇集統統未出街，且3年來近乎零廣告接拍，相當慘情。

有傳鬱鬱不得志的她，覺得「娘家」冷待她這位「親生女」，加上考慮到近年無綫大部分藝人遭網絡欺凌，擔心成為抵制目標，兼且最近有人斟她加盟，加速她心郁郁另謀發展。其友人卻勸她三思，雖暫時「有名無利」，但疫情之下，若毅然離開無綫或遇更大風險，在舉棋不定下，有指她對無綫傾續約一事實行「拖字訣」。她受訪時例牌否認有跳槽之心，只說：「未傾續約嘅嘢，同無綫合約仲有排。」

唐詩詠擔心受網絡欺凌斷其財路亦非杞人憂天，早前警方拘捕兩人，指他們在網上社交媒體發文，針對傳媒機構及商戶，涉嫌干犯串謀刑事恐嚇等罪。而近年無綫旗下的馬國明、湯洛雯、馮盈盈、陳煒、黎諾懿及《聲夢》學員炎明熹、姚焯菲等，遭網民發起抵制行動。據知有商演負責人及廣告商被嚇怕而對「無綫人」卻步，身受其害的陳敏之表示：「覺得呢啲（指網絡欺凌）係可恥行為，每個人都努力奮鬥經營自己嘅事業同理想，點解唔多講啲鼓勵同正能量嘅說話？呢個世界應該多啲愛與關懷。」

另外，東網收到讀者爆料，指「無綫女拳王」關嘉敏（Carman）出入尖沙咀警署，她受訪時承認，並表示：「有網民開post問候我家人同抹黑我，仲去廣告商戶網頁留言要求禁止用我，其中一個客戶畀人騷擾得太犀利，先將我個宣傳廣告下架，我唔想麻煩到人，咪去警署求助。」問到是否收入大減，她慶幸表示：「好在仲有好多商戶繼續支持我。」