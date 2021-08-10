蘇皓兒自認宅女難追　狠Block舊愛電話一刀切

別以為「女神」必定多人追，蘇皓兒便是例外，戀愛史只有4次，自言宅到爆難搵對象，亦抗拒前度死纏爛打，認為緣盡便一刀切，不應欲斷難斷。笑言「無情」一身輕的她，趁事業起飛落重注，感情則抱佛系態度，不會強求！

女團出身的蘇皓兒（Chloe）曾經歌、影、視3線發展，去年憑無綫劇《那些我愛過的人》中的純情學生妹角色人氣急升，繼而接拍《金宵大廈2》及《OPM》，電影方面亦一部接一部。為以最佳狀態入劇組，她無論多忙都會偷時間運動，跑步、打籃球、行山、跳舞樣樣啱，但求把時間填滿！

鍾情運動型男生

入行6年換來「女神」稱號，Chloe笑言唔敢當：「我係藝人、演員，心目中嘅女神要係全智賢級數，有演技、形象健康同百變，我只不過係普通女仔。」已1年多沒拍拖的她，對運動型男生情有獨鍾：「同音樂型拍過拖，近排想搵運動型，見人哋一對對打波好甜蜜，想試吓！（緋聞男友羅天宇？）佢太文靜，我已經唔係活躍，如果一齊唔出聲就慘，我以前嘅男友都外向。（想男友大過你？）最好大3、5、7年，如果係優秀嘅人，我可以追佢步伐。我真係太宅，唔出街，所以男仔應該追唔到我，亦冇人追，咁我就可以專注事業。」談到以往的戀愛經歷，她自爆5隻手指數得完：「我拍拖唔會快分手，但唔鍾意前度同我聯絡，覺得斷咗冇必要Chur，有時共同朋友嘅活動佢想參與，但我唔想應酬一個唔想接觸嘅人，所以Block咗佢電話。」