發哥都封佢做偶像！阿倫狄龍原本有機會拍港產片？

周潤發早年憑TVB經典劇集《上海灘》中許文強一角而成功走紅，而《上》是從另一法國電影《江湖龍虎鬥》（Borsalino）中啟發出來。而許文強的原型正是來自《江》片中法國男星阿倫狄龍（Alain Delon）的黑幫小子角色！10多年前阿倫原本有機來港與杜琪峯（杜SIR）拍攝電影，但最終臨門一腳合作唔成 !

杜SIR於2006年曾有意邀請偶像阿倫狄龍來港合作為他度身訂造的電影《復仇》，而當時杜SIR更趁住出席康城電影節後逗留法國與他食飯見面傾合作，一同赴會的還有任達華及古天樂。杜SIR是阿倫狄龍的超級影迷之外，原來阿倫好欣賞他的電影。並在席間取出一本康城電影節杜SIR執導的電影場刊，令杜SIR相當感動。原先飯局列明禁止拍照，最後亦破例一同合照。唔知是否見到偶像開心得滯，任達華忘記與阿倫合照。事隔一年後，阿倫狄龍接受法國報章訪問時承認即將接拍杜SIR新作，他說：「阿杜叫我拍佢下部戲，我絕對唔會拒絕！」不過最終阿倫還是辭演。據知阿倫因為不喜歡劇本描寫他的角色失憶而辭演！

雖然未能與偶像合作，但杜SIR仍然如期開工。而阿倫原來的角色就找來有「法國貓王」之稱的老牌歌手Johnny Hallyday接替飾演。雖然被迫換人，但個角色仍叫Costello，與阿倫在代表作《獨行殺手》（Le Samouraï）中飾演的殺手Jef Costello同姓氏。

杜SIR除了拍《復仇》向阿倫狄龍致敬之外，原本他亦有意重拍阿倫與已故法國導演梅維爾（Jean-Pierre Melville）的名作《奪寶群英》（Red Circle）。並找來周潤發以及兩位荷里活男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）、里奧納遜（Liam Neeson）合演片中三名大賊。最終還是未能成事！