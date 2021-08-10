【文青之旅】今期打卡必到尖沙咀喎！

雖未到周末，但都要先計劃好出遊打卡地；各路文青除了要忙於泡Coffee Shop，也不要錯過期間限定的展覽，打卡影相、觀賞同時購物，還有工作坊可以參加，絕對節目豐富。

型格之選：機械化海洋世界

普通的水族館大家就去得多，但機械化的海洋世界，大家又見過未？由VILLA MUSEA與日本傳奇藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作的《Aquatic》展覽，展出了空山基的名作《Aquatic》系列的全新作品，將藝術與工業設計結合的機械巨鯊，配以動畫及互動藝術體驗等科技元素的呈現方法，把商場變成充滿未來感的海洋世界，同場還有全球首發的聯乘產品，非常珍貴。

可愛之選：人氣角色首到港

「世上最開心的動物」Quokka來到本港啦！海港城・美術館把韓國插畫家Kim Tae-eun筆下的可愛角色：短尾矮袋鼠Quokka、橡皮糖熊貓Bobo和棉花糖Marsh Dinotaeng帶到香港，舉辦《Quokka in Town!》展覽，是次展覽是品牌Dinotaeng的首個海外展覽，粉絲們真是要大冒心心眼呀！展場被布置成客機的模樣，展出插畫角色漫遊香港的趣事，觀眾可以與角色們一起乘搭客機，一同探索城市！

山系之選：美景下的蝴蝶風鈴

海景伴隨風鈴，構成愜意的午後時光，誠品生活聯乘香港藝術家山有文西舉行《願山．蟲鳴》山系風鈴祭巡迴展，以「香港自然」為主題，利用透明物料及畫紙，繪畫香港山嶺及本地蝴蝶品種，配合一字排開的風鈴裝置，臨靠維港景色，形成一道美麗的風景線。展覽期間的指定日子，亦有由藝術家山有文西即席教授製作專屬風鈴的工作坊，費用為$330/位（已包括基本的材料、工具及導師費）。

此外，全線誠品及期間限定店由即日至8月31日同步推出消費券優惠，以指定電子付款方式，於全館（書店/專櫃）單筆消費滿$300即贈$100（誠品紙本消費券）組；滿$1000即贈$500 （誠品紙本消費券）組，會員更有額外2張$50紙本消費券的獎賞。