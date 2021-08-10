與添麥菲翻撻冇望！尊尼特普千金與「貓王」周街嘴

荷里活小鮮肉添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）與影星尊尼特普（Johnny Depp）模特兒女兒Lily-Rose Depp今年4月傳秘密復合。而近日22歲的Lily被狗仔隊影到與29歲的美國男星Austin Butler於英國倫敦街頭咀嘴！

據知他們於前晚在倫敦與一名友人食晚飯，他們與友人晚飯後各自離去，Lily與Austin繼續於河邊散步享受二人世界，期間他們被影到情不自禁咀嘴。凌晨後，他們乘的士離去。他們曾於2016年的電影《Yoga Hosers》中合作過，同片還有Lily的父親尊尼特普。

Lily與Austin曾與多位圈中人拍過拖，她與添麥菲於2019年因合作拍戲而撻着，直至去年分手。今年4月他們被影到駕車外出因而被傳復合。至於Austin曾與美國女星Vanessa Hudgens拍拖，直至去年1月分手。去年Austin在新片中撃敗多位男星包括Harry Styles及Miles Teller等選中飾演已故樂壇巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）。