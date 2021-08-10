天后最愛游乾水！王菲自認打牌勁過唱歌

東京奧運已於前日（8日）閉幕，而閉幕當日同時係樂壇天后王菲嘅52歲生日，雖然佢已冇公開玩社交網6年，但依然有大批粉絲繼續留言祝佢生日快樂之外，仲話最神奇嘅，係向來唔運動嘅佢，到依家都係咁Fit。

入行32年嘅王菲，雖然講過自己好懶，唔會成日做運動，但其實佢充滿運動細胞。聽講佢喺內地讀高中時就喜歡打排球外，仲識打乒乓波同棒球，兼且腰力驚人，當年參加綜藝節目時，曾經同葉蒨文邊做Sit Up邊唱快歌添，又試過被內地演員胡軍爆佢鍾意用幾條繩吊高自己，再搖嚟搖去做空中瑜伽。

牌章比歌藝重要百倍

要數王菲「宇宙最強」嘅運動，就一定係「游乾水」，即係約埋3隻麻雀腳攻打四方城。已故巨星張國榮生前爆料，話有次同王菲打牌，王菲身後有位女星朋友，一時多嘴講咗一句：「王菲，你點打牌？打錯嘞！」點知王菲就好嚴肅「提點」呢位女星：「你可以說我唱歌不好，我認了，但是說我打麻雀不好，打死也不認。」原因王菲心目中，牌章比歌藝重要百倍，唔怪得啲人成日話，想知一個人嘅品性，開枱打牌就見人心，唔知天后今年生日，係咪開雀局代替開生日會？