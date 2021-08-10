古力娜扎撻着劉以豪？網上流出親密片

有「新疆維納斯」之稱的古力娜扎疑「封盤」傳跟劉以豪因戲生情！近日娜扎偕「台灣最萌男友」劉以豪再演情侶，喺成都嘅開鏡儀式度，未見兩人眉來眼去，不過傳佢哋早喺拍古裝劇《十二譚》嗰時已撻着，兼且喺劇外好黐纏，而喺網上流出嘅視頻片度，佢同緋聞男友表現得好親密，又全程採主動，除嘟嘴賣住萌，從後鉗住劉以豪扮人肉背囊外，再進擊埋男方前面，再扮側孭袋，佢嗰頭、身軀緊貼男方，雙手攬到實，差啲緊要個結，還擺出一副陶醉樣，之後再扮短帶手袋，成個人掛喺劉以豪嘅手臂度，兼送埋「波餅」，最後連隻手都唔放過，捉住劉以豪隻手，將個頭放喺佢手板上，而被娜扎任唔嬲嘅劉以豪全程配合交足表情，似足一對熱戀中嘅情侶，連網民都Feel到佢哋有啲嘢，留言問：「官宣嗎？」、「這是在一起？」、「好配襯」。

相信係體貼女友

雖然佢兩個未有回應網民係咪拍拖，但繼續喺網上傳情，劉以豪喺網上甫食炸雞加飲汽水相，話要同腹肌喺時候講Bye Bye啦，娜扎就暱稱佢做「小石頭」話炸雞只要食得快，腹肌依然在，可見娜扎係個相當體貼嘅緋聞女友，唔係似啲港女乜都唔畀男友做。其實娜扎啱啱轉簽咗新經理公司，喺事業展開新一頁嘅同時，不妨考慮吓開始新戀情啦。