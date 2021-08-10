發哥都封佢做偶像！阿倫狄龍原本有機會拍港產片？

周潤發早年憑TVB經典劇集《上海灘》中許文強一角而成功走紅，而《上》是從另一法國電影《江湖龍虎鬥》（Borsalino）中啟發出來。而許文強的原型正是來自《江》片中法國男星阿倫狄龍（Alain Delon）的黑幫小子角色！10多年前阿倫原本有機來港拍攝電影，但最終臨門一腳合作唔成 !

有香港電影公司於2006年曾有意邀請阿倫狄龍來港合作為他度身訂造的電影《復仇》，而當時製作人更趁住出席康城電影節後逗留法國與他食飯見面傾合作，一同赴會的還有任達華及古天樂。唔知是否見到偶像開心得滯，任達華忘記與阿倫合照。事隔一年後，阿倫狄龍接受法國報章訪問時承認即將接拍港產片，他說：「佢哋叫我拍佢下部戲，我絕對唔會拒絕！」不過最終阿倫還是辭演。據知阿倫因為不喜歡劇本描寫他的角色失憶而辭演！

雖然雙方未能合作，但《復》仍然如期開工。而阿倫原來的角色就找來有「法國貓王」之稱的老牌歌手Johnny Hallyday接替飾演。雖然被迫換人，但個角色仍叫Costello，與阿倫在代表作《獨行殺手》（Le Samouraï）中飾演的殺手Jef Costello同姓氏。

此外，原本有電影公司有意將阿倫與已故法國導演梅維爾（Jean-Pierre Melville）的名作《奪寶群英》（Red Circle）重拍。並找來周潤發以及兩位荷里活男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）、里奧納遜（Liam Neeson）合演片中三名大賊。最終還是未能成事！