濫用麻醉藥案開審　河正宇認罪望有機會彌補過錯

賣座韓片《與神同行》的43歲男星河正宇，去年2月被揭涉嫌用胞弟車賢宇的名字，在位於首爾江南區的整容醫院內非法注射麻醉藥異丙酚而遭檢方調查，當時事務所澄清他是在做面部除疤手術時在醫生的判斷下使用麻醉藥，否認濫藥。

首爾中央地方檢察院於5月28日對河正宇作出「簡易起訴」，在起訴同時要求他繳交約6.9萬港元罰款，但遭法院駁回。案件今早在首爾中央地方法院開審，代表律師指河正宇承認控罪並正在深切地反省，對自己的輕率行為感到抱歉，又指河正宇因為化妝而出現嚴重皮膚問題，之後透過朋友介紹到整容醫院接受手術，而他被判監的話，會影響事務所職員的生計，也會對他的新片和劇集帶來損失，希望法官可以判他罰款。

河正宇則說：「我感到非常後悔，我太輕率了，我應該更慎重和成為大家的模範，卻為同僚和家人帶來損失和傷害，真的很抱歉，雖然很丟臉和無恥，但我會成為有正面影響力的演員，請給我彌補過錯的機會。」檢方向法官求刑罰款約6.9萬港元，與「簡易起訴」時的求刑一樣，而案件將於9月14日宣判。