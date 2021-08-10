紅雨下落水鬥「胸」狠　魔鬼胸蔚雨芯鬥「破處」波波

「魔鬼胸」蔚雨芯﹑游嘉欣和「波波」黃凱儀等，日前冒着雷雨警告搵命博落水為無綫拍節目，其中波波紅潮淹至，為怕影響拍攝，笑言「破處」用棉條！Amazing Summer的熱浪氣氛，玩水上遊戲既消暑又夠High！無綫迎夏新節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》於8月中推出，找來一班青春活力的藝人濕身解放，其中亮眼的32D「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）﹑33C游嘉欣﹑33E「波波」黃婧靈（前名：黃凱儀）和34C的林秀怡等，個個都Big「波」蕩漾，於《好聲好戲》中喊住配音的「翻版李蘊」羅毓儀（Yuki）更以純情三點式泳衣上陣，甜美囡囡形象肯定令一眾宅男看到都流口水；至於林盛斌﹑湯潮凱﹑郭子豪和翟威廉亦交足貨騷肌。

可惜拍攝當日天公不造美，他們在元朗上水樂園拍外景時，一日內邪門地遇上紅雨和黃雨警告信號，時而暴曬時而打雷，多部攝影機被淋壞，人人擔心落水拍攝會被雷打中，監製陳志球為怕搞出人命，只好全世界停機，藝人紛紛上水避雨，期間「波波」因生理期來潮，怕影響拍攝只好「破處」用棉條，她笑言：「我獻出第一次用棉條，對我嚟講真係好難忘！」

現場有不少水上遊戲相當過癮，但天氣差令到Rainky冇晒Mood：「又落完﹑又曬，經歷好多次乾完又濕﹑濕完又乾，之後又行雷閃電，搞到冇晒Mood！」而林秀怡亦稱要安全為上：「開頭好好太陽，之後落水就開始行雷閃電，為安全起見，即刻上水，當時玩得興起嘅，惟有等停雨再出去拍！」游嘉欣嘆黃雨又行雷，能夠順利拍完都好好彩。首次拍遊戲節目的Yuki稱：「我第一次參加遊戲節目，有少少擔心會表現得唔好。（識游水？）識游但係唔算游得快，好開心公司畀呢個機會我去玩，由細到大睇《獎門人》，好恨玩呢啲遊戲騷，我好貪玩，今次終於實現願望！」

據知一眾藝人分成兩組進行男女水上混戰，4名男藝人將分成兩組並擔任隊長，女藝人則透過玩遊戲決定能否加入心水隊伍，最終郭子豪及周志康隊成功吸引更多女組員埋身，熱身賽先贏1 Round！