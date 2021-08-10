保養不懶惰　夏日危「肌」消失

香港的夏天又熱又潮濕，不想出現災難性的肌膚問題，就要每一個保養細節都做到足。（互聯網）

雖說女生戴口罩後可以減少化妝，卻不代表這樣就能讓膚質變好！因為在潮濕悶熱的夏天，長時間戴口罩反而會形成「口罩肌」，令肌膚因水油狀態失衡而出現乾燥緊繃、痘痘及敏感不適等問題。所以若想拯救夏日危「肌」，就不能偷懶，每一個保養Step都要做到足！

適度清潔不傷肌膚

要記住氣溫每上升1度，皮膚的排油量便會增加10%，特別是皮脂旺盛的油性肌，到了夏天就很容易出現油光滿臉。想要緩解肌膚的出油量，第1步是做好溫和清潔工作，避免污垢、彩妝、油脂堵塞毛孔，但千萬不要清潔過度，一天洗次臉已足夠。中午若覺得油光滿面，可以只用清水稍微沖洗，洗面時力度要輕柔，水溫也不宜過高，以冷水或溫水為佳。

去角質加強肌膚代謝

夏季肌膚的汗腺與皮脂腺常常分泌旺盛，這時肌膚角質及廢物堆積會更顯而易見，所以要定期去角質。去角質分為物理性去角質和化學性去角質！物理性去角質大多利用在肌膚上做摩擦的方式來完成，常見的產品有磨砂膏、海鹽、潔面刷等，除非使用時手法太過用力或是產品顆粒粗大，否則較不容易對肌膚造成過敏的現象。化學性去角質利用軟化角質的方式來完成，常見的產品有酸類和酵素類，用起來相對於物理性方法較溫和，但成分通常刺激性較高，需有專業醫生評估是否適合使用。

潔面後即時補濕

潔臉後肌膚的含水量降低，若不馬上利用爽膚水進行補濕的話，補水功效便會大大減弱。坊間亦有一個說法，指潔臉後的30秒是黃金補水時機，只要把握機會使用性質溫又紓緩作用良好的爽膚水，便能及時提升皮膚水分，同時令後續的護膚品更易被收及滲入肌底。所以建議配合化妝棉擦拭使用，擦拭時要由內向順着肌膚紋理，動作輕柔，才不會過度拉扯肌膚導致細紋出現。

補濕精華、面霜不可缺

很多人在夏天覺得肌膚猛冒油，因此一味控油，卻忽略肌膚真正的需求，導致肌膚水、油失衡。最常碰到的狀況就是肌膚明明也「缺水」了卻沒有被重視，這時必須做好補濕，下一步才調節油分。建議白天保養中使用的護膚精華，質地以水感的液體為主，擦起來才不會過於黏膩，塗的時候也不妨重手一些，泵兩三泵分量塗上臉，就會加倍發揮補水功效。緊接再塗上補濕面霜，特別是兼具美白抗氧、抗菌消炎或減淡皺紋等功效的產品，便能一次過改善多重肌膚問題。

夜間修復持續補水

在例行的夜間保養後，一周可挑選一到兩天，在睡前敷上補濕修護面膜，特別是夏天很多人睡覺時會開冷氣，其實也會加速肌膚水分的流失。選擇方面，紙質面膜固方便，但水狀、乳霜、乳酪狀質地面膜或敷過夜的睡眠面膜也是不錯的選擇，因應個人喜好選用就好！