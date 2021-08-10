農曆7月收座「軒公廟」！張敬軒好感動狂出Post多謝粉絲

歌手張敬軒（軒仔）一向出名錫粉絲，昨日（9日）出席活動時透露2千幾呎嘅粉絲活動中心正在裝修中，場地可以畀歌迷聚會同埋整吓燈牌，果然設想周到！但軒仔錫粉絲絕對唔係表面工夫，佢尋日出席完活動就喺社交網連出幾個Post去答謝粉絲！佢早前叫粉絲唔好送禮，粉絲好聽話咁，真係送咗「兩梳蕉」畀偶像，搞到保鏢都問「Why banana？」而粉絲嘅創意又點止咁簡單？佢哋仲送出一座「軒公廟」，軒仔仲好好奇咁摸下自己座廟，笑言「好似紙紮舖入邊嘅」。而軒仔同粉絲大合照時，就用佢「最鍾意」嘅麵包為佢哋個樣打格，細心程度可見一番！

出POST出到凌晨，軒仔再次答謝粉絲：「我瞓喇，再次多謝今日出席嘅朋友，我今日好開心見到大家，真係好耐冇見過識郁嘅你哋喇，知道有啲朋友仔好早就到咗，七月流流仲要搬埋啲廟吖、紙吖、燈吖嚟，老衲我倍感感動，多謝大家，大家要齊齊整整，我哋好快會再見。」

另外，又有粉絲將軒仔嘅自摸相改圖，將佢條腰P到有13條咁多，笑言係「自摸十三腰」及「自摸十三腰單吊一筒」，軒仔將粉絲大作上載到社交網，留言：「有冇人同我一樣真係走去數係咪13條腰。」粉絲真係似足偶像咁有創意！