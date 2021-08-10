台灣「最美性博士」被爆撻已婚男　露骨情慾對話被公開

經常上台灣節目公開教性學相關知識、有「最美性博士」之稱嘅許藍方博士，被爆出偷食已婚醫師B先生，自稱係正印閨密嘅爆料者更公開大批被指為二人露骨情慾對話截圖，內容、用字大膽及違反道德，喺台灣引起哄動！

37歲嘅許藍方擁有台北醫學大學護理學博士學位，同時亦係美國NAHA認證嘅臨床芳療師。2016年，佢參加綜藝節目《最強大老師》，因為面貌姣好、口才伶俐，輾轉踏入演藝圈，除開公司做直播，目前已係簽約藝人。今次佢被爆出不倫戀，旋即被網友鬧爆，因為佢喺對話截圖中明顯得知對方已婚，更向對方稱好多名人都追緊佢，包括已婚嘅綜藝天王吳宗憲、曾國城及一線歌手林俊傑。

雙方自去年9月開始交往並發生關係，二人互稱「寶貝」，許仲喺對話中談及自己高潮細節，包括「我想到那天在別的床上叫別人的老公『老公』」、「「今天一直濕濕」、「（衣服）是很方便扒開」等，甚至Send裸身性感照畀對方，又指會將二人性愛經驗包裝成「朋友的故事」喺直播中分享。

據台媒稱，正印得知老公偷食後，即指控許藍方明知男方有妻小，卻仍大談不倫戀與人夫發生性關係，痛批許藍方說謊，已正式提告，不過許藍方透過經理人全盤否認。