美食博覽又嚟喇！HK$1筍貨及優惠大放送

曾因疫情而停辦的美食博覽，今次復辦，將於8月12日舉辦第31屆美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、第12屆香港國際茶展、第7屆家電‧家品‧博覽、第5屆美與健生活博覽。（互聯網）

疫情緩和，很多大型活動陸續恢復舉行，將於8月12日至16日在灣仔香港會議展覽中心舉行的第31屆美食博覽、香港國際美酒展（特別展）、第12屆香港國際茶展、第7屆家電‧家品‧博覽、第5屆美與健生活博覽。

對香港人來講，最矚目首推美食博覽，今年同樣設有公眾館和尊貴美食區，公眾館內的「美食薈萃廊」有超過20多個品牌，館內有各個特色展區，如香港人撐香港品牌、中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、山東省、廣西壯族自治區及重慶市。外國則有日本、韓國和波蘭展區推介當地美食，如韓國館以Kimchi作主題，韓國農水產食品流通公社到時會展出多款Kimchi，甚至連北韓、朝鮮八道等地區的都有，按指定時間更有即席傳統Kimchi的表演，大家可按個人喜好參觀。尊貴美食區則有亞洲和歐美的高級食材，期間還有食品科技、星級有營食肆、食療養生、惜食等各種主題，大會亦邀請到星級名廚即場示範烹煮菜式，相當多元化。

HK$1筍貨咪錯過

雖然今年美食博覽不設試食和飲食，但各類型的優惠依然吸引。最搶手必然是HK$1優惠，勢成大眾焦點，大家不妨看看沒有心水筍貨。

限量海味

每逢特別節日，家人總會燉煮各式海味宴客，但自己燜煮相當花時間，鴻星集團於首日推出限量30盒HK$1的「海味盛薈」，有矜貴鮑魚、花膠、海參、鵝掌及鴨掌。大家選購即食極品鮑魚（澳洲2隻裝），加HK$1蚊可多買1盒。其他優惠還有選購滿指定金額的「星級佳餚」系列，送1罐紅燒一口鮑；月餅系列更買4送1。如以消費券結帳，選購甘銀袋，用八達通付款再送1件，10盒家傳靚湯系列套裝，用八達通付款多送1盒。

攤位編號：1C-D10

健康雞煲

香港人愛吃火鍋，地道的雞煲亦廣受歡迎，不過當中的熱量和油份令人卻步。首次參加的健康雞煲即食包品牌「樂婷媽媽」，推出5款全新口味的雞煲即食包，包括自家港味雞煲、惹味香辣雞煲、養生黃酒雞煲、濃蝦喇沙雞煲及椰子花膠雞煲。每日下午1時及3時會以HK$1發售自家港味雞煲及惹味香辣雞煲（每日每個時段限售10個），另外，選購任何2款口味的即食包，可用HK$1換購保暖袋。

攤位編號：3D、B17-19

健脾祛濕湯

香港的夏日炎熱又潮濕，這個時候媽咪經常煲去濕湯水，品牌「靚湯Souper」於開幕首日以HK$1 發售赤小豆薏米煲排骨湯（限量30盒），另每日每小時設買1送1優惠，選用任何1盒矜貴養生療效燉湯，送1盒指定經典輕食健康養生湯（每節優惠時段限購10份），任何時段選購4盒矜貴養生療效燉湯，送1盒矜貴養生療效燉湯 ，買5盒經典輕食健康養生湯則送1盒同系列養生湯。

攤位編號：1A-E22

選擇多多

很多時攤位都有一個主題食品，但如果選擇較多，消費者購物更方便，高格行有限公司的攤位有多款不同的食材和飲品供應，是次於每日早上10時開始，推出多款H$1貨品，包括Slimeasy體驗裝、NanaMee越式牛肉湯體驗裝、HBAF烤焗原粒花生粟米粒或紅葡萄味的一斤果醋，每日限量、售完即止。

攤位編號：1C-D18

香滑奶茶

每次去茶餐廳，總要歎一杯香滑的奶茶，除了即沖風味，坊間亦有不同的罐裝奶茶。香港咖啡紅茶協會推出HK$1 1支的金茶王支裝港式奶茶，限量100支。

攤位編號：3D-B01

其他優惠

月餅低至36折

每次美食博覽都臨近中秋，場內自然有很多月餅優惠，香港榮華今年推出新登場的十二肖「二牛」月餅禮盒及B. Duck小黃鴨流沙奶黃月餅外，亦有推出各種優惠價，最低可約54折，冰皮月餅則低至約36折。其他臘味、烘焙產品和小食都有不同的優惠價，大家可趁佳節入貨。

攤位編號：1C-B02 & 1D-D33

美味福袋

在會場，很多品牌都會精選產品推出福袋，好似奇華餅家於美食博覽推出每日各100套的LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY4個裝奶黃月餅福袋及單個裝奶黃月餅袋，另外還有裝滿品牌各式美食的奇華福袋。

攤位編號：1D-D02

盡情找「素」

素食是近年的大勢飲食潮流，Green Common於會場推出多款新出的美食，包括雪麥糍及純素雪糕系列、新豬肉紫菜水餃、新豬肉小籠湯包等，美食都以會場優惠價發售。另外還有限定的Be My新豬隊友福袋和純素雪糕福袋，買滿指定價錢可獲送野餐勢或保溫購物車。

攤位編號：1D-D12

高級海味

參茸海味的價格一向高企，來到美食博覽是時候大舉入貨。恒興行今年的多款海味，都以優惠價發售，如南非金鮑魚罐頭買4送2，特別推出的限量消費券套餐，內裏包括有鮑汁燜印度野生金筒花膠和南太平洋禿參、即食南非溏心鮑魚、日本北海道元貝、原木脫水秋寒菇和美國急凍螺頭，較平常的價錢平約7折。

攤位編號：3C-B02

第31屆美食博覽

日期：2021年8月12至16日