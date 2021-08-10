東冲有料到：疫情回顧

某社交媒體有一個名為「動態回顧」的殘忍設定，簡單講是不斷提醒當年今日你所記錄下來的事項。正所謂「懷緬過去常陶醉，一半樂事，一半令人流淚」，還記得去年今日曾為某電視台報道了泰國在疫情下的情況，那時正處於疫情第一波，當日大家都樂觀面對，並不乏動人、充滿正能量和有趣的事情發生，例如有「人電髮型師」、「人電按摩師」及「街頭任攞愛心箱」等等。一年過後，別說有趣的事情，就連正力量的好人好事都減少了很多……自己也沒有心情將吃喝玩樂及所見所聞上載到社交媒體跟大家分享。

還記得去年同期，自己還積極前往泰國不同地方尋找不同的故事，但今時今日已沒有甚麼可發掘，有的只是不斷上升的確診數字和民怨沸騰的報道。醫院爆滿、醫務人員精神崩潰、有人患病了卻求醫無門等，令社會滿載了負能量。

跟去年相比，發覺去年是低處未算低，今年才是真正的高峰！今年我沒在社交媒體發了很多貼文，所以明年應該沒有多少「動態回顧」，也實在不願回顧……

經常說明天會更好，其實這是騙人的大話。泰國當下的情況，說下個月能好轉過來已經是奢望，明年能扭轉過來則是期望，後年才能恢復過來便令人失望。

面對疫情，惟有苦中作樂，盡量令自己開心。當初留在家中不外出，兩天過後已經十分辛苦，現在卻習以為常，索性天天「閉關」留守家中不停拍片。結果客廳、睡房及衣帽間的前後左右都已入了鏡，衫褲鞋襪、手錶、眼鏡、書及各式收藏等都拿來拍攝，甚至連自己飼養的貓咪也不放過！幸好我還有很多香水及行李箱，應該可讓我繼續拍下去。期望拍到盡頭時，情況可以好轉過來，但願今年內可以願望達成吧。

胡慧冲