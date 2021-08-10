陳嘉倩發千字文呻做幕前壓力大：要煉成強大心臟！

前新聞小花陳嘉倩離開無綫後，轉型成為KOL，更不時喺幕前演出，比好多藝人曝光率更高。東京奧運佢更成為ViuTv主持，不過網民就指佢表現麻麻，十足花瓶。面對種種輿論壓力，嘉倩BB今日（10日）喺社交網發寫千字文，道出面對壓力嘅心聲。

佢話自己做新聞主播之前都有其他理想：「我想，每個人都有夢想，做醫生、律師、飛機師，又或如開間咖啡店做老闆，移民到自己喜歡的地方，每天做自己喜愛的工作⋯我從小都有個夢想，就是做個大家喜歡的主持人。這個夢想從前來得較簡單直接，畢業後電台有offer做節目主持，到之後大家較熟悉的新聞主播，從一張白紙開始練習讀稿，咬字，留意時事，幾年間不間斷。」

佢又話，離開主播枱後都有涉獵做其他類型節目主持，但節目形式同氣氛令佢難以適應：「現在仍然在努力學習中，我相信離成功還有一段大距離，由衷感謝身邊一直支持和給予機會的人。」

不過，面對網民的批評，佢坦言好難好豁達坦然面對：「娛樂新聞為大家帶來娛樂，但這對身處娛樂新聞中的人物來說可算是雙面刃，現在大家隨手用手機就可以留comment比你喜歡/不喜歡的公眾人物或藝人，甚或直接對話，宣傳和應援來得容易，征討亦更方便。所以做了幾年幕前，我也漸漸學識煉成強大的心臟。」

佢又話自己係一個怕是非同怕煩嘅人：「我通常不會正面辯駁，可能會逃避，等gossip（八卦）完雨過天青，但現在畢竟我要對觀眾負責，看到自己的新聞時，一些正面的留言我當然歡迎，但批評我的說話我更珍視。有建設性的意見我通常會反省，但路過無上文下理就一兩句負評我通常都會拉入黑名單，怕情緒被牽動，畢竟建立很困難，摧毀努力可以是一秒之間。」